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https://arabic.sputniknews.com/20220410/شقيق-رئيس-الوزراء-الأسبق-نواز-شريف-يترشح-لرئاسة-الحكومة-الباكستانية-بديلا-لعمران-خان-1061047728.html
شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان
شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان
قدم شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، أوراق ترشحه إلى مجلس الأمة الباكستاني اليوم الأحد ليحل محل عمران خان الذي أطيح به بعد تصويت بحجب الثقة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:16+0000
2022-04-10T15:16+0000
أخبار باكستان
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ووفقا لرويترز فقد قاد الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حملة لإقالة عمران خان، 69 عامًا، نجم الكريكيت الوطني السابق الذي أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018.ومن المرجح أن يصبح شهباز شريف رئيسا للوزراء بعد تصويت البرلمان المقرر غدا الاثنين.ويعد عمران خان، أول رئيس وزراء تتم إقالته من السلطة بناءً على اقتراح بحجب الثقة، حيث كان يحاول طوال الأسبوع الماضي الاحتفاظ بالسلطة بعد محاولة أولية من قبل المعارضة للإطاحة به.وتنتقد المعارضة عمران خان لفشله في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، ولعدم وفائه بوعوده فيما يتعلق بالشفافية والسيطرة على الإجراءات الحكومية.وكان عمران خان، الذي خسر أغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانشقاقات عن الائتلاف الحاكم، قد حل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/عمران-خان-يتحدث-عن-مؤامرة-خارجية-لتغيير-النظام-في-باكستان-بعد-ساعات-من-إقالته-من-منصبه-1061042060.html
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أخبار باكستان

شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان

15:16 GMT 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAILرئيس وزراء باكستان، عمران خان
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
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قدم شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، أوراق ترشحه إلى مجلس الأمة الباكستاني اليوم الأحد ليحل محل عمران خان الذي أطيح به بعد تصويت بحجب الثقة.
ووفقا لرويترز فقد قاد الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حملة لإقالة عمران خان، 69 عامًا، نجم الكريكيت الوطني السابق الذي أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018.
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه
13:00 GMT
ومن المرجح أن يصبح شهباز شريف رئيسا للوزراء بعد تصويت البرلمان المقرر غدا الاثنين.
ويعد عمران خان، أول رئيس وزراء تتم إقالته من السلطة بناءً على اقتراح بحجب الثقة، حيث كان يحاول طوال الأسبوع الماضي الاحتفاظ بالسلطة بعد محاولة أولية من قبل المعارضة للإطاحة به.

وقد تمت الإطاحة به أخيرًا بعد اعتماد اقتراح بحجب الثقة عن الجمعية الوطنية، مجلس النواب بالبرلمان، بعد ساعات من المواجهة المتوترة بين المسؤولين المنتخبين من المعارضة والحزب الحاكم.

وتنتقد المعارضة عمران خان لفشله في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، ولعدم وفائه بوعوده فيما يتعلق بالشفافية والسيطرة على الإجراءات الحكومية.

وكانت المحكمة العليا قد وجهت إليه، الخميس الماضي، تهمة الازدراء،عندما اعتبرت أن مناورته نهاية الأسبوع هربًا من تصويت بحجب الثقة من المعارضة غير دستورية.

وكان عمران خان، الذي خسر أغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانشقاقات عن الائتلاف الحاكم، قد حل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة.
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