https://arabic.sputniknews.com/20220410/شقيق-رئيس-الوزراء-الأسبق-نواز-شريف-يترشح-لرئاسة-الحكومة-الباكستانية-بديلا-لعمران-خان-1061047728.html

شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان

شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف يترشح لرئاسة الحكومة الباكستانية بديلا لعمران خان

قدم شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، أوراق ترشحه إلى مجلس الأمة الباكستاني اليوم الأحد ليحل محل عمران خان الذي أطيح به بعد تصويت بحجب الثقة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T15:16+0000

2022-04-10T15:16+0000

2022-04-10T15:16+0000

أخبار باكستان

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ووفقا لرويترز فقد قاد الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف حملة لإقالة عمران خان، 69 عامًا، نجم الكريكيت الوطني السابق الذي أصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018.ومن المرجح أن يصبح شهباز شريف رئيسا للوزراء بعد تصويت البرلمان المقرر غدا الاثنين.ويعد عمران خان، أول رئيس وزراء تتم إقالته من السلطة بناءً على اقتراح بحجب الثقة، حيث كان يحاول طوال الأسبوع الماضي الاحتفاظ بالسلطة بعد محاولة أولية من قبل المعارضة للإطاحة به.وتنتقد المعارضة عمران خان لفشله في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا، ولعدم وفائه بوعوده فيما يتعلق بالشفافية والسيطرة على الإجراءات الحكومية.وكان عمران خان، الذي خسر أغلبية في الجمعية الوطنية بعد الانشقاقات عن الائتلاف الحاكم، قد حل مجلس النواب ودعا إلى انتخابات عامة مبكرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/عمران-خان-يتحدث-عن-مؤامرة-خارجية-لتغيير-النظام-في-باكستان-بعد-ساعات-من-إقالته-من-منصبه-1061042060.html

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أخبار باكستان