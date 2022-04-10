https://arabic.sputniknews.com/20220410/طهران-تؤكد-ضرورة-أن-تؤدي-المفاوضات-النووية-إلى-مصالح-اقتصادية-مضمونة-وملموسة-1061046331.html

طهران تؤكد ضرورة أن تؤدي المفاوضات النووية إلى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة

طهران تؤكد ضرورة أن تؤدي المفاوضات النووية إلى مصالح اقتصادية مضمونة وملموسة

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، ضرورة أن "تؤدي المفاوضات النووية إلى تحقيق نتائج اقتصادية مضمونة وملموسة ومستديمة لكل... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T14:26+0000

2022-04-10T14:26+0000

2022-04-10T14:26+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

الاتفاق النووي الإيراني

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وقال قاليباف، في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، إن "من ضمن الإنجازات الباهرة والباعثة على الفخر للصناعة النووية خلال الأعوام الأخيرة والتي كانت رهنا بالجهود المبذولة ليل نهار من قبل العلماء، وخاصة شهداءنا النوويين في مختلف القطاعات، يمكن الإشارة إلى إنتاج الأدوية المشعة ذات التكنولوجيا العالية وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالدفاع النووي"، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأعرب عن أمله بأن "يفضي الرصيد القيم للمعرفة والتكنولوجيا النووية المتطورة إلى اتفاق جيد في المفاوضات يعود بمصالح اقتصادية للشعب الإيراني"، مشددا على ضرورة ذكر نقطة أن "إنجازات البلاد النووية تعد رصيدا راسخا للانتفاع الاقتصادي من قبل الشعب الايراني، وإن المجلس الحالي يؤكد كما في الماضي على هذا المبدأ".ووقع أغلبية النواب في البرلمان الإيراني، في وقت سابق اليوم على بيان يطالب الحكومة الإيرانية بوضع شروط لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.ونقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن 250 نائبا من إجمالي 290 وقعوا على البيان. وجاء في البيان أنه يجب ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام الذرائع لتفعيل آلية لفرض عقوبات جديدة على إيران.وأشار البيان إلى أنه "لا ينبغي أيضا إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي أعيد العمل به". كما شدد البيان على ضرورة الحصول على ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن بلاده متمسكة بخطوطها الحمراء في الاتفاق النووي مع القوى الغربية، ولن تحيد عنها.وحسب وكالة أنباء فارس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير اللهيان اليوم الأحد إن بلاده ستظل متمسكة بخطوطها الحمراء وستواصل المسار الدبلوماسي حتى الوصول إلى اتفاق يرفع العقوبات والحظر المفروض عليها.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.

https://arabic.sputniknews.com/20220410/وسط-تعثر-المفاوضات-نواب-إيرانيون-يضعون-شروطا-لإحياء-الاتفاق-النووي-1061035988.html

https://arabic.sputniknews.com/20220410/إيران-تطالب-بايدن-برفع-بعض-العقوبات-قبل-إحياء-الاتفاق-النووي-1061032903.html

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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني