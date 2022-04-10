https://arabic.sputniknews.com/20220410/علم-أفغانستان-لا-يزال-مرفوعا-على-مبنى-السفارة-في-روسيا-رغم-وصول-مبعوث-طالبان-1061032396.html
علم أفغانستان لا يزال مرفوعا على مبنى السفارة في روسيا رغم وصول مبعوث طالبان
علم أفغانستان لا يزال مرفوعا على مبنى السفارة في روسيا رغم وصول مبعوث طالبان
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في موسكو، اليوم الأحد، ببقاء العلم الأفغاني مرفوعا على مبنى السفارة في روسيا، بالرغم من تسلم مبعوث حركة "طالبان" صلاحياته... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:05+0000
2022-04-10T09:05+0000
2022-04-10T09:05+0000
روسيا
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وأشار المراسل إلى أن مبنى السفارة الأفغانية في موسكو لا يزال يرفع العلم الأفغاني القديم، بالرغم من وصول المبعوث التابع لحركة طالبان إلى روسيا لتسلم مهامه.وحظرت حركة "طالبان" الأفغانية رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها.وبحسب مرسوم أصدرته الحركة، فقد تقرر "وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة. وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة. ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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روسيا
علم أفغانستان لا يزال مرفوعا على مبنى السفارة في روسيا رغم وصول مبعوث طالبان
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في موسكو، اليوم الأحد، ببقاء العلم الأفغاني مرفوعا على مبنى السفارة في روسيا، بالرغم من تسلم مبعوث حركة "طالبان" صلاحياته الدبلوماسية الجديدة.
وأشار المراسل إلى أن مبنى السفارة الأفغانية في موسكو لا يزال يرفع العلم الأفغاني القديم، بالرغم من وصول المبعوث التابع لحركة طالبان إلى روسيا لتسلم مهامه.
وحظرت حركة "طالبان" الأفغانية رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها.
وبحسب مرسوم أصدرته الحركة، فقد تقرر "وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".
وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.
وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة
.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.