https://arabic.sputniknews.com/20220410/عمران-خان-يتحدث-عن-مؤامرة-خارجية-لتغيير-النظام-في-باكستان-بعد-ساعات-من-إقالته-من-منصبه-1061042060.html

عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه

عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، أن هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده.‏ 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:00+0000

2022-04-10T13:00+0000

2022-04-10T13:00+0000

العالم

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وأشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن "باكستان نالت استقلالها عام 1947، إلا أن النضال من أجل الحرية انطلق مجددا اليوم في وجه المؤامرة الخارجية".وتابع عمران خان أن "الشعب في أي دولة هو دوما من يدافع عن الديمقراطية والسيادة".وتأتي تغريدة عمران خان بعد ساعات من إقالته من منصبه، إثر تصويت البرلمان الباكستاني بالموافقة على حجب الثقة عنه.أفادت وكالة "رويترز"، مساء أمس السبت، أن عملية التصويت جاءت بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان استمرت قرابة 14 ساعة.وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة قد نجحت في الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب، المؤلف من 342 عضوا، من أجل دعم اقتراح سحب الثقة، وهو ما جعل لها الأغلبية في التصويت، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.وكانت المحكمة العليا في باكستان أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكما بإلغاء قرار رئيس البلاد عارف علوي، بحل البرلمان الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.وأوصى عمران خان بحل البرلمان، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي، في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس.وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء، عمران خان، كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/من-هو-عمران-خان-الرياضي-الذي-خسر-رئاسة-وزراء-باكستان؟-1061025491.html

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