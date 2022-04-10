عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/عمران-خان-يتحدث-عن-مؤامرة-خارجية-لتغيير-النظام-في-باكستان-بعد-ساعات-من-إقالته-من-منصبه-1061042060.html
عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه
عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، أن هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده.‏ 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T13:00+0000
2022-04-10T13:00+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:3063:1723_1920x0_80_0_0_a44c11c0d0554f7424612a70bbc2741e.jpg
وأشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن "باكستان نالت استقلالها عام 1947، إلا أن النضال من أجل الحرية انطلق مجددا اليوم في وجه المؤامرة الخارجية".وتابع عمران خان أن "الشعب في أي دولة هو دوما من يدافع عن الديمقراطية والسيادة".وتأتي تغريدة عمران خان بعد ساعات من إقالته من منصبه، إثر تصويت البرلمان الباكستاني بالموافقة على حجب الثقة عنه.أفادت وكالة "رويترز"، مساء أمس السبت، أن عملية التصويت جاءت بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان استمرت قرابة 14 ساعة.وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة قد نجحت في الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب، المؤلف من 342 عضوا، من أجل دعم اقتراح سحب الثقة، وهو ما جعل لها الأغلبية في التصويت، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.وكانت المحكمة العليا في باكستان أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكما بإلغاء قرار رئيس البلاد عارف علوي، بحل البرلمان الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.وأوصى عمران خان بحل البرلمان، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي، في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس.وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء، عمران خان، كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/من-هو-عمران-خان-الرياضي-الذي-خسر-رئاسة-وزراء-باكستان؟-1061025491.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1061041906_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6bfadb74a88dd06a0c556cc5ae376158.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

عمران خان يتحدث عن "مؤامرة خارجية" لتغيير النظام في باكستان... بعد ساعات من إقالته من منصبه

13:00 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
عمران خان
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
تابعنا عبرTelegram
أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، أن هناك مؤامرة خارجية لتغيير النظام في بلاده.‏
وأشار في تغريدة على "تويتر" إلى أن "باكستان نالت استقلالها عام 1947، إلا أن النضال من أجل الحرية انطلق مجددا اليوم في وجه المؤامرة الخارجية".
وتابع عمران خان أن "الشعب في أي دولة هو دوما من يدافع عن الديمقراطية والسيادة".
وتأتي تغريدة عمران خان بعد ساعات من إقالته من منصبه، إثر تصويت البرلمان الباكستاني بالموافقة على حجب الثقة عنه.
أفادت وكالة "رويترز"، مساء أمس السبت، أن عملية التصويت جاءت بعد مواجهة بدأت صباح اليوم بين المعارضة والحزب الحاكم بزعامة خان استمرت قرابة 14 ساعة.
وقال رئيس مجلس النواب إن أحزاب المعارضة قد نجحت في الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب، المؤلف من 342 عضوا، من أجل دعم اقتراح سحب الثقة، وهو ما جعل لها الأغلبية في التصويت، فيما لم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب الآن رئيس وزراء جديدا وحكومة.
وكانت المحكمة العليا في باكستان أصدرت، يوم الخميس الماضي، حكما بإلغاء قرار رئيس البلاد عارف علوي، بحل البرلمان الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وأبطلت الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
رئيس وزراء باكستان، عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2022
من هو عمران خان "الرياضي" الذي خسر رئاسة وزراء باكستان؟
أمس, 22:45 GMT
وأوصى عمران خان بحل البرلمان، وهي التوصية التي اعتمد عليها رئيس البلاد عارف علوي، في إصدار قرار بالحل الأسبوع الماضي، فيما يقول معارضوه إنها غير دستورية ويمكن أن تتسبب في اضطرابات سياسية في البلاد.
وجاءت توصيات رئيس الوزراء بحل البرلمان بعدما نجح في عرقلة إجراءات سحب الثقة منه داخل البرلمان التي رفضها نائب رئيس المجلس قاسم صوري، وهو عضو في حزب خان.
ودفعت هذه المواجهة البلاد المسلحة نوويا التي يبلغ عدد سكانها 220 مليونا إلى أزمة دستورية كاملة، وأدت إلى انخفاض عملتها لأدنى مستوياتها مقابل الدولار، اليوم الخميس.
وتدعي الحكومة أن اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء، عمران خان، كان "مؤامرة ممولة من الخارج"، وذلك استنادا إلى "خطاب تهديد" ورد من الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفير باكستان يطالب بتنحية خان.
وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 نائبا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، غير أن المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала