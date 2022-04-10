في واقعة غريبة... لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا... صور
15:05 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 10.04.2022)
© AFP 2022 / Sanjay Kanojiaعمال خلال بناء جسر مؤقت عبر نهر الغانج في الله آباد، الهند 24 نوفمبر 2019
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
نفذت عصابة من اللصوص عملية سرقة غير عادية، حيث قاموا بتفكيك جسر حديدي يبلغ وزنه 500 طن وطوله 18 مترا وذلك للاستفادة من بيعه خردة.
ونقلت شبكة "ANI" الهندية، عن مسؤولين، اليوم الأحد، قولهم إن الشرطة تسعى إلى اعتقال عصابة فككت جسرا حديديا طوله نحو 60 قدما (18.2 مترا) ومن المرجح أنها باعته في صورة أجزاء كحديد خردة.
Bihar |60-feet long-abandoned steel bridge stolen by thieves in Rohtas district— ANI (@ANI) April 9, 2022
Villagers informed some people pretending as mechanical dept officials uprooted bridge using machines like JCB & gas-cutters. We've filed the FIR:Arshad Kamal Shamshi, Junior Engineer,Irrigation dept pic.twitter.com/o4ZWVDkWie
وأوضحت الشبكة أن اللصوص زعموا أنهم من مسؤولي إدارة الري في ولاية بيهار الشرقية لتفكيك الجسر المهجور في قرية أمياور التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي باتنا عاصمة الولاية.
بينما صرح ضابط شرطة بأن سكان القرية اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدما.
Andy Vermaut shares:Thieves steal a 500 tonne bridge in Bihar, India: submitted by /u/123SaKe— Andy Vermaut (@AndyVermaut) April 10, 2022
[link] [comments] https://t.co/ZEdAdTOZQR Thank you! pic.twitter.com/AgymY9YOLa
في حين أفاد أحد السكان بأنهم قدموا في السابق طلبا إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.
ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.
ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.