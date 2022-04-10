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https://arabic.sputniknews.com/20220410/في-واقعة-غريبة-لصوص-يسرقون-جسرا-حديديا-وزنه-500-طن-وطوله-18-مترا-صور-1061047442.html
في واقعة غريبة... لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا... صور
في واقعة غريبة... لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا... صور
نفذت عصابة من اللصوص عملية سرقة غير عادية، حيث قاموا بتفكيك جسر حديدي يبلغ وزنه 500 طن وطوله 18 مترا وذلك للاستفادة من بيعه خردة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:05+0000
2022-04-10T15:13+0000
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ونقلت شبكة "ANI" الهندية، عن مسؤولين، اليوم الأحد، قولهم إن الشرطة تسعى إلى اعتقال عصابة فككت جسرا حديديا طوله نحو 60 قدما (18.2 مترا) ومن المرجح أنها باعته في صورة أجزاء كحديد خردة.وأوضحت الشبكة أن اللصوص زعموا أنهم من مسؤولي إدارة الري في ولاية بيهار الشرقية لتفكيك الجسر المهجور في قرية أمياور التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي باتنا عاصمة الولاية.بينما صرح ضابط شرطة بأن سكان القرية اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدما.في حين أفاد أحد السكان بأنهم قدموا في السابق طلبا إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.
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أخبار الهند اليوم, منوعات, مجتمع

في واقعة غريبة... لصوص يسرقون جسرا حديديا وزنه 500 طن وطوله 18 مترا... صور

15:05 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 15:13 GMT 10.04.2022)
© AFP 2022 / Sanjay Kanojiaعمال خلال بناء جسر مؤقت عبر نهر الغانج في الله آباد، الهند 24 نوفمبر 2019
عمال خلال بناء جسر مؤقت عبر نهر الغانج في الله آباد، الهند 24 نوفمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Sanjay Kanojia
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نفذت عصابة من اللصوص عملية سرقة غير عادية، حيث قاموا بتفكيك جسر حديدي يبلغ وزنه 500 طن وطوله 18 مترا وذلك للاستفادة من بيعه خردة.
ونقلت شبكة "ANI" الهندية، عن مسؤولين، اليوم الأحد، قولهم إن الشرطة تسعى إلى اعتقال عصابة فككت جسرا حديديا طوله نحو 60 قدما (18.2 مترا) ومن المرجح أنها باعته في صورة أجزاء كحديد خردة.
وأوضحت الشبكة أن اللصوص زعموا أنهم من مسؤولي إدارة الري في ولاية بيهار الشرقية لتفكيك الجسر المهجور في قرية أمياور التي تقع على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي باتنا عاصمة الولاية.
بينما صرح ضابط شرطة بأن سكان القرية اعتقدوا أن المسؤولين الحكوميين قرروا تفكيك الجسر القديم الذي أقيم فوق قناة مائية منذ نحو 30 عاما لأنه لم يكن مستخدما.
في حين أفاد أحد السكان بأنهم قدموا في السابق طلبا إلى إدارة الري لتفكيك الجسر.

ويمثل بيع الخردة المعدنية عملا مربحا في الهند حيث تنتشر حالات سرقة الأجزاء المعدنية من الممتلكات العامة لبيعها في ساحات الخردة الكبيرة غير المنظمة.
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