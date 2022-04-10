https://arabic.sputniknews.com/20220410/قوات-الأمن-العراقية-تقطع-أحد-الجسور-في-وسط-بغداد-أمام-مظاهرة-1061029789.html
قوات الأمن العراقية تقطع أحد الجسور في وسط بغداد أمام مظاهرة
قوات الأمن العراقية تقطع أحد الجسور في وسط بغداد أمام مظاهرة
قطعت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، أحد الجسور الواقعة في وسط العاصمة بغداد أمام مظاهرة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:55+0000
2022-04-10T07:55+0000
2022-04-10T07:55+0000
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وذكر مصدر أمني في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، أن القوات قطعت جسر الطابقين من الدورة باتجاه الكرادة، لوجود المظاهرة أمام مصفى الدورة النفطي.وتظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار.ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط .وقالت السومرية نيوز إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عالميا عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/مظاهرات-في-بغداد-احتجاجا-على-ارتفاع-أسعار-النفط-1061028890.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
قوات الأمن العراقية تقطع أحد الجسور في وسط بغداد أمام مظاهرة
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قطعت القوات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، أحد الجسور الواقعة في وسط العاصمة بغداد أمام مظاهرة.
وذكر مصدر أمني في تصريحات لموقع "السومرية نيوز"
العراقي، أن القوات قطعت جسر الطابقين من الدورة باتجاه الكرادة، لوجود المظاهرة أمام مصفى الدورة النفطي.
وتظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار.
ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
.
وقالت السومرية نيوز
إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عالميا
عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام
100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.