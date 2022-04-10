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https://arabic.sputniknews.com/20220410/كريس-روك-يرفض-الحديث-مجانا-عن-صفعة-ويل-سميث-له-في-الأوسكار-1061031863.html
كريس روك يرفض الحديث "مجانا" عن صفعة ويل سميث له في "الأوسكار"‏
كريس روك يرفض الحديث "مجانا" عن صفعة ويل سميث له في "الأوسكار"‏
قال الممثل الكوميدي، كريس روك، إنه لن يتحدث عن صفع الممثل، ويل سميث، له في حفل الأوسكار ‏المثيرة للجدل، ما لم يتقاضى أجرا عن هذا.‏ 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:54+0000
2022-04-10T08:54+0000
مجتمع
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وقال روك خلال عرض "ستاند أب كوميدي" له في إنديو بولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي: "أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر، الحياة جيدة واستعدت سمعي بعد الصفعة"، وفقا صحيفة "بالم سبرينغز ديزيرت صن" الأمريكية.وأثناء تواجده على خشبة المسرح لتقديم جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 الشهر الماضي، ألقى كريس روك دعابة عن رأس جادا بينكيت سميث (زوجة ويل سميث) الحليق.وبعد الواقعة، اعتذر ويل سميث لكريس روك علنا، كما أنه استقال من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، والتي أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا بحرمان الممثل الأمريكي من حضور حفل "أوسكار" لمدة 10 سنوات المقبلة.يشار إلى أن صفعة ويل سميث لكريس روك في حفل "أوسكار" عادت على الأخير بالنفع، إذ شهدت عروضه "الستاند أب كوميدي" إقبالا منقطع النظير، ونفدت تذاكرها فور طرحها للجمهور.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/حرمان-ويل-سميث-من-حضور-حفل-جوائز-أوسكار-لمدة-10-سنوات-بعد-صفعه-كريس-روك-1060989974.html
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مجتمع, منوعات

كريس روك يرفض الحديث "مجانا" عن صفعة ويل سميث له في "الأوسكار"‏

08:54 GMT 10.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder يضرب الممثل الشهير ويل سميث (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
يضرب الممثل الشهير ويل سميث (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
يضرب الممثل الشهير ويل سميث (يمين) مقدم الحفل كريس روك بعد أن قال مزحة حول قصة شعر زوجة سميث، على خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 27 مارس 2022.
© REUTERS / Brian Snyder
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قال الممثل الكوميدي، كريس روك، إنه لن يتحدث عن صفع الممثل، ويل سميث، له في حفل الأوسكار ‏المثيرة للجدل، ما لم يتقاضى أجرا عن هذا.‏
وقال روك خلال عرض "ستاند أب كوميدي" له في إنديو بولاية كاليفورنيا، يوم الجمعة الماضي: "أنا بخير، لدي عرض كامل، ولا أتحدث عن ذلك حتى أحصل على أجر، الحياة جيدة واستعدت سمعي بعد الصفعة"، وفقا صحيفة "بالم سبرينغز ديزيرت صن" الأمريكية.
وأثناء تواجده على خشبة المسرح لتقديم جائزة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94 الشهر الماضي، ألقى كريس روك دعابة عن رأس جادا بينكيت سميث (زوجة ويل سميث) الحليق.
الممثل الأمريكي، ويل سميث، يبكي عقب فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي، 28 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
حرمان ويل سميث من حضور حفل جوائز "أوسكار" لمدة 10 سنوات بعد صفعه كريس روك
8 أبريل, 19:39 GMT
وبعد الواقعة، اعتذر ويل سميث لكريس روك علنا، كما أنه استقال من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، والتي أصدرت يوم الجمعة الماضي قرارا بحرمان الممثل الأمريكي من حضور حفل "أوسكار" لمدة 10 سنوات المقبلة.
يشار إلى أن صفعة ويل سميث لكريس روك في حفل "أوسكار" عادت على الأخير بالنفع، إذ شهدت عروضه "الستاند أب كوميدي" إقبالا منقطع النظير، ونفدت تذاكرها فور طرحها للجمهور.
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