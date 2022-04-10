https://arabic.sputniknews.com/20220410/كوريا-الجنوبية-تكشف-عن-نموذج-أولي-لرادار-بنظام-الاعتراض-الصاروخي-1061040436.html
كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لرادار بنظام الاعتراض الصاروخي
كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لرادار بنظام الاعتراض الصاروخي
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، عن طرح أول نموذج قيد التطوير لرادار لصاروخ أرض-جو بعيد المدى في مؤشر على إحراز تقدم في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:23+0000
2022-04-10T12:23+0000
2022-04-10T12:23+0000
رصد عسكري
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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن الشركة المصنعة أن النموذج الأولي للرادار متعدد الوظائف في مركز أبحاثها في يونغين، جنوب سيئول.ويعد الرادار مكونًا أساسيًا في نظام الاعتراض الصاروخي (سام) الذي تسعى البلاد لنشره بحلول عام 2026 كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى، حيث تم تصميم نظام "سام" لإسقاط الصواريخ القادمة على ارتفاعات تتراوح بين 50 و60 كيلومترًا.وبهذا الصدد، قال أحد الباحثين "من منظور مطور تقني، فإن الأساس المحلي لتطوير نظام اعتراض مكافئ لمستوى ثان قد تم تشكيله بشكل كاف".وصرح مسؤول كوري جنوبي للصحفيين بأن الرادار المشار إليه بـ"عيون النظام" قادر على الدوران 150 درجة، والاستجابة لـ "مئات" الطائرات و"عشرات" الصواريخ الباليستية في نفس الوقت.وبمجرد اكتمال التطوير، سيشكل نظام سام الاعتراضي جزءًا رئيسيًا من برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كوريا الجنوبية تكشف عن نموذج أولي لرادار بنظام الاعتراض الصاروخي
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أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الأحد، عن طرح أول نموذج قيد التطوير لرادار لصاروخ أرض-جو بعيد المدى في مؤشر على إحراز تقدم في تكنولوجيا الدفاع الصاروخي للبلاد.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية
نقلا عن الشركة المصنعة أن النموذج الأولي للرادار متعدد الوظائف في مركز أبحاثها في يونغين، جنوب سيئول.
ويعد الرادار مكونًا أساسيًا في نظام الاعتراض الصاروخي (سام) الذي تسعى البلاد لنشره بحلول عام 2026 كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى، حيث تم تصميم نظام "سام" لإسقاط الصواريخ القادمة على ارتفاعات تتراوح بين 50 و60 كيلومترًا.
وبهذا الصدد، قال أحد الباحثين "من منظور مطور تقني، فإن الأساس المحلي لتطوير نظام اعتراض مكافئ لمستوى ثان قد تم تشكيله بشكل كاف".
وصرح مسؤول كوري جنوبي للصحفيين بأن الرادار المشار إليه بـ"عيون النظام" قادر على الدوران 150 درجة، والاستجابة لـ "مئات" الطائرات و"عشرات" الصواريخ الباليستية في نفس الوقت.
وبمجرد اكتمال التطوير، سيشكل نظام سام الاعتراضي جزءًا رئيسيًا من برنامج كوريا الجنوبية المضاد للصواريخ.