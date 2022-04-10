https://arabic.sputniknews.com/20220410/كوريا-الشمالية-تهاجم-بايدن-وتصفه-بـعجوز-ذي-زلات-لسان-متكررة-1061027264.html

كوريا الشمالية تهاجم بايدن وتصفه بـ"عجوز ذي زلات لسان متكررة"‏

كوريا الشمالية تهاجم بايدن وتصفه بـ"عجوز ذي زلات لسان متكررة"‏

أدانت كوريا الشمالية أمريكا، لجعلها الأزمة المحيطة بأوكرانيا قضية حقوق إنسان، وفرضها عقوبات ‏على روسيا، ونددت بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصفته بأنه "رجل عجوز... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T06:26+0000

2022-04-10T06:26+0000

2022-04-10T06:26+0000

كوريا الشمالية

روسيا

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العالم

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وقال تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)، أمس السبت، إن "قضية أوكرانيا أصبحت فجأة قضية حقوق إنسان، مع وصف وسائل الإعلام الأمريكية والغربية القضية بأنها جريمة حرب، مع مؤامرة ذات دوافع سياسية للتشهير بروسيا وتحقيق انهيار نظامها"، وفقا وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).وجاء في المقال المنشور باللغة الإنجليزية: "القصة الأخيرة هي أن الرئيس التنفيذي الأمريكي تحدث بشكل سيئ عن الرئيس الروسي ببيانات لا أساس لها، ولا يمكن إبداء مثل هذه التصريحات الطائشة إلا من قبل أحفاد اليانكيز، الذين يتمتعون بالعدوان وحبك المؤامرات".ثم وصفت بيونغيانغ بايدن في المقال بأنه "رجل عجوز في شيخوخته"، ولديه "مشكلة في قدرته الفكرية"، و"الرئيس المعروف بزلات لسانه المتكررة"، رغم أنها لم تصل إلى حد ذكر اسم بايدن في المقال.ووفقا لما جاء في المقال، فإن "السؤال المهم هو ما إذا كان بإمكانه فعل أي شيء بشكل صحيح مع معدل الذكاء هذا خلال مسيرته السياسية المزدهرة التي استمرت 50 عاما".كما انتقدت كوريا الشمالية أمريكا والدول الغربية لفرضها عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، زاعمة أن واشنطن تحلم بـ "الفوز بالجائزة الكبرى" في الأزمة الحالية.وتوقع المقال أن "العقوبات الأمريكية وحملة "حقوق الإنسان" ضد الدول الأخرى لن تؤدي إلا إلى تقييد يديها وأقدامها، وستكشف عن جرائمها غير الأخلاقية، لتؤدي إلى نتائج عكسية عليها في النهاية".وأضافت كوريا الشمالية في مقالها أن "أمريكا تخوض الآن معركة خاسرة، و"الخاسر الأخير سيكون هي".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/ماكرون-يحذر-بايدن-من-التصعيد-اللفظي-مع-موسكو-1060521586.html

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كوريا الشمالية, روسيا, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم