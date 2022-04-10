https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-سأكون-رئيسة-لكل-الفرنسيين-في-حال-فوزي-بالانتخابات-الرئاسية-1061054090.html
لوبان: سأكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزي بالانتخابات الرئاسية
لوبان: سأكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزي بالانتخابات الرئاسية
أكدت مرشحة حزب "التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، أنها ستكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، داعية كل من لم... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:20+0000
2022-04-10T19:20+0000
2022-04-10T19:20+0000
أخبار فرنسا
الانتخابات الفرنسية
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي بعد فوزها في الجولة الأولى من الانتخابات وتأهلها إلى الجولة الثانية مع ماكرون، إنها تريد أن تكون رئيسة لكل الفرنسيين، داعية المواطنين الفرنسيين للتصويت لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية.وشددت لوبان على التزامها بمعالجة قضية الهجرة والحفاظ على سيادة فرنسا، وحرية الفرنسيين في اتخاذ القرار والدفاع عن مصالحهم.وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , الانتخابات الفرنسية
لوبان: سأكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزي بالانتخابات الرئاسية
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أكدت مرشحة حزب "التجمع الوطني" للانتخابات الرئاسية، مارين لوبان، اليوم الأحد، أنها ستكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية، داعية كل من لم يصوت للرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، إلى التصويت لصالحها.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت لوبان خلال مؤتمر صحفي بعد فوزها في الجولة الأولى من الانتخابات وتأهلها إلى الجولة الثانية مع ماكرون، إنها تريد أن تكون رئيسة لكل الفرنسيين، داعية المواطنين الفرنسيين للتصويت لها بغض النظر عن الانتماءات السياسية
.
وشددت لوبان على التزامها بمعالجة قضية الهجرة والحفاظ على سيادة فرنسا، وحرية الفرنسيين في اتخاذ القرار والدفاع عن مصالحهم.
وتابعت: "سأعيد فرنسا إلى مسارها في 5 سنوات لتحتل مكانا رائعا في القرن الحادي والعشرين المليء بالفرص".
وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
بعد فوزهما بالجولة الأولى.
وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.