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https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-وماكرون-يتصدران-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061054492.html
لوبان وماكرون يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
لوبان وماكرون يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
انتقلت المرشحة الرئاسية مارين لوبان برفقة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد تصدرهما المرحلة الأولى. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:51+0000
2022-04-10T19:51+0000
العالم
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وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 بالمئة من الأصوات.و بحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 بالمئة من الأصوات.وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-سأكون-رئيسة-لكل-الفرنسيين-في-حال-فوزي-بالانتخابات-الرئاسية-1061054090.html
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العالم

لوبان وماكرون يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

19:51 GMT 10.04.2022
© PASCAL ROSSIGNOLلوبان وماكرون
لوبان وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© PASCAL ROSSIGNOL
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انتقلت المرشحة الرئاسية مارين لوبان برفقة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد تصدرهما المرحلة الأولى.
وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 بالمئة من الأصوات.
و بحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 بالمئة من الأصوات.
وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
لوبان: سأكون رئيسة لكل الفرنسيين في حال فوزي بالانتخابات الرئاسية
19:20 GMT
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