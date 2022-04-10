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https://arabic.sputniknews.com/20220410/ماكرون-لا-نريد-لفرنسا-أن-تعود-إلى-الوراء-وتدير-ظهرها-لأوروبا-1061055144.html
ماكرون: لا نريد لفرنسا أن تعود إلى الوراء وتدير ظهرها لأوروبا
ماكرون: لا نريد لفرنسا أن تعود إلى الوراء وتدير ظهرها لأوروبا
قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الأمور لم تُحسم بعد ويجب بذل كل جهد ممكن قبل الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T20:24+0000
2022-04-10T20:24+0000
إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا
الانتخابات الفرنسية
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القاهرة- سبوتنيك. وقال ماكرون خلال كلمة أمام أنصاره عقب إعلان نجاحه في العبور للمرحلة الثانية: "الأمور لم تحسم بعد لأن الجولة التي سيتم إجراؤها بعد أسبوعين ستكون حاسمة بالنسبة لبلدنا ولقارتنا الأوروبية".وأضاف "لا نريد لفرنسا أن تعود إلى الوراء وتدير ظهرها للأوروبيين، ونريد أن نراها قوية في أوروبا وتتعاون مع الديمقراطيات الكبيرة للدفاع عن نفسها".وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 بالمئة من الأصوات.و بحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 بالمئة من الأصوات.وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , الانتخابات الفرنسية

ماكرون: لا نريد لفرنسا أن تعود إلى الوراء وتدير ظهرها لأوروبا

20:24 GMT 10.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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قال الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الأمور لم تُحسم بعد ويجب بذل كل جهد ممكن قبل الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 من نيسان/أبريل الجاري، والتي يخوضها ضد مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان.
القاهرة- سبوتنيك. وقال ماكرون خلال كلمة أمام أنصاره عقب إعلان نجاحه في العبور للمرحلة الثانية: "الأمور لم تحسم بعد لأن الجولة التي سيتم إجراؤها بعد أسبوعين ستكون حاسمة بالنسبة لبلدنا ولقارتنا الأوروبية".
وأضاف "لا نريد لفرنسا أن تعود إلى الوراء وتدير ظهرها للأوروبيين، ونريد أن نراها قوية في أوروبا وتتعاون مع الديمقراطيات الكبيرة للدفاع عن نفسها".
وانتقلت المرشحة الرئاسية مارين لوبان برفقة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد تصدرهما المرحلة الأولى.
وأظهرت تقديرات تصدّر ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على ما بين 27.6 و 29.7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته لوبان التي نالت 23.5 إلى24.7 بالمئة من الأصوات.
و بحسب التقديرات، حل المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون ثالثا بحصوله على ما بين 19.8 و 20.8 بالمئة من الأصوات.
وعلى الفور دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبين الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية إلى التصويت لماكرون في الدورة الثانية.
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