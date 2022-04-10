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ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
تصدر الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد معالجة 82 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج المؤقتة التي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:40+0000
2022-04-10T21:49+0000
أخبار فرنسا
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وحصل ماكرون حاليا على 27.32 في المئة من الأصوات، في حين تأتي مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 25.67 في المئة.وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 نيسان/أبريل.فيما حل بالمرتبة الثالثة زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون بحصوله على نسبة 19.80 بالمئة من الأصوات.وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 65%.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-وماكرون-يتصدران-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061054492.html
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أخبار فرنسا

ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

21:40 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 10.04.2022)
© AFP 2022 / Ludovic Marin الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 2022 - أنصار الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، 28 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
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تصدر الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد معالجة 82 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج المؤقتة التي نشرتها وزارة الداخلية.
وحصل ماكرون حاليا على 27.32 في المئة من الأصوات، في حين تأتي مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 25.67 في المئة.
وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 نيسان/أبريل.
فيما حل بالمرتبة الثالثة زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون بحصوله على نسبة 19.80 بالمئة من الأصوات.
لوبان وماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
لوبان وماكرون يتصدران الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
19:51 GMT
وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 65%.
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