https://arabic.sputniknews.com/20220410/ماكرون-يتقدم-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061056423.html
ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
تصدر الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد معالجة 82 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج المؤقتة التي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T21:40+0000
2022-04-10T21:40+0000
2022-04-10T21:49+0000
أخبار فرنسا
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وحصل ماكرون حاليا على 27.32 في المئة من الأصوات، في حين تأتي مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 25.67 في المئة.وستجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 24 نيسان/أبريل.فيما حل بالمرتبة الثالثة زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون بحصوله على نسبة 19.80 بالمئة من الأصوات.وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 65%.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/لوبان-وماكرون-يتصدران-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-الفرنسية-1061054492.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا
ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
21:40 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
تصدر الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد معالجة 82 بالمئة من بطاقات الاقتراع، وفقا للنتائج المؤقتة التي نشرتها وزارة الداخلية.
وحصل ماكرون حاليا على 27.32 في المئة من الأصوات، في حين تأتي مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية
مارين لوبان في المرتبة الثانية بنسبة 25.67 في المئة.
فيما حل بالمرتبة الثالثة زعيم تيار اليسار الفرنسي ورئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون بحصوله على نسبة 19.80 بالمئة من الأصوات.
وبعد إعلان النتائج ستجرى الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل/نيسان 2022.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 65%.