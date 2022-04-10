https://arabic.sputniknews.com/20220410/ما-هو-مستقبل-كيروش-إذا-رحل-عن-منتخب-مصر-1061041085.html
ما هو مستقبل كيروش إذا رحل عن منتخب مصر؟
ما هو مستقبل كيروش إذا رحل عن منتخب مصر؟
قالت صحيفة مصرية إن منتخب المغرب ربما يكون وجهة محتملة للبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري الحالي، الذي تشير تقارير إلى احتمال تركه منصبه. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T12:43+0000
2022-04-10T12:43+0000
2022-04-10T12:43+0000
رياضة
أخبار مصر الآن
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103042/85/1030428504_0:171:2000:1296_1920x0_80_0_0_9520269fb6e06bd2444475eb5c07aacb.jpg
وأوضحت "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد، أنها علمت أن أحد مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، حاول التأكد من وضع كيروش مع المنتخب المصري وما إذا كان سيرحل في الفترة المقبلة أم لا.ولفتت الصحيفة إلى أن استفسار المسؤول المغربي جاء خلال اتصال بينه وبين وكيل أعمال المدرب البرتغالي.وكانت تقارير وسائل إعلام مغربية قد كشفت عن خلافات بين رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، والمدير الفني للمنتخب وحيد خليلوزيتش.يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103042/85/1030428504_22:0:1978:1467_1920x0_80_0_0_a03aa3631546bd26e7d525f5ca06f14c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار مصر الآن, بطولة كأس العالم 2022
ما هو مستقبل كيروش إذا رحل عن منتخب مصر؟
تابعنا عبر
قالت صحيفة مصرية إن منتخب المغرب ربما يكون وجهة محتملة للبرتغالي كارلوس كيروش، مدرب المنتخب المصري الحالي، الذي تشير تقارير إلى احتمال تركه منصبه.
وأوضحت "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد، أنها علمت أن أحد مسؤولي الجامعة المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، حاول التأكد من وضع كيروش مع المنتخب المصري
وما إذا كان سيرحل في الفترة المقبلة أم لا.
ولفتت الصحيفة إلى أن استفسار المسؤول المغربي جاء خلال اتصال بينه وبين وكيل أعمال المدرب البرتغالي
.
وكانت تقارير وسائل إعلام مغربية قد كشفت عن خلافات بين رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، والمدير الفني للمنتخب وحيد خليلوزيتش.
يذكر أن كيروش لم يتمكن من قيادة المنتخب
المصري للوصول إلى كأس العالم بعدما خسر بركلات الجزاء في مباراة الحسم أمام السنغال، بينما تمكن المنتخب المغربي من اللحاق بركب كأس العالم 2022، الذي تستضيفه قطر.