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https://arabic.sputniknews.com/20220410/مجلس-الوزراء-الروسي-يعين-مخصصات-لتحسين-إنتاج-عقار-مير-19-المضاد-لكورونا-1061031700.html
مجلس الوزراء الروسي يعين مخصصات لتحسين إنتاج عقار "مير 19" المضاد لكورونا
مجلس الوزراء الروسي يعين مخصصات لتحسين إنتاج عقار "مير 19" المضاد لكورونا
أعلن موقع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة الروسية ستخصص 387 مليون روبل، 4.8 مليون دولا، لتحسين خطوط الإنتاج الضخم لعقار فيروس كورونا "مير 19". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T08:48+0000
2022-04-10T08:48+0000
العالم
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "سيتم تخصيص 387 مليون روبل لتحسين خطوط الإنتاج اللازمة للإنتاج الضخم لعقار فيروس كورونا "مير 19"، وقد وقع هذا الأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".يشار إلى أنه سيتم تخصيص الأموال لمركز الأبحاث الحكومي "معهد علم المناعة"، وهو مطور العقار، كما سيتم استخدامه لتحديث وشراء المعدات اللازمة، كما تقرر أن التحديث التكنولوجي سيسمح بإنتاج عقاقير جديدة مضادة للفيروسات، وهو أمر مهم بشكل خاص في مواجهة خطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.يذكر أن عقار "مير 19" تم تسجيله من قبل وزارة الصحة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو فعال ضد جميع سلالات الفيروس التاجي التي تمت دراستها، بما في ذلك "دلتا" و"أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20210701/مير-19-رابع-دواء-روسي-مضاد-لفيروس-كورونا-يرى-النور-قريبا-1049433771.html
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العالم, روسيا, فيروس كورونا

مجلس الوزراء الروسي يعين مخصصات لتحسين إنتاج عقار "مير 19" المضاد لكورونا

08:48 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورالتطعيم ضد "كوفيد - 19" في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021
التطعيم ضد كوفيد - 19 في موسكو، روسيا 28 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعلن موقع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة الروسية ستخصص 387 مليون روبل، 4.8 مليون دولا، لتحسين خطوط الإنتاج الضخم لعقار فيروس كورونا "مير 19".
موسكو - سبوتنيك. وقال المجلس في بيان: "سيتم تخصيص 387 مليون روبل لتحسين خطوط الإنتاج اللازمة للإنتاج الضخم لعقار فيروس كورونا "مير 19"، وقد وقع هذا الأمر رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

يشار إلى أنه سيتم تخصيص الأموال لمركز الأبحاث الحكومي "معهد علم المناعة"، وهو مطور العقار، كما سيتم استخدامه لتحديث وشراء المعدات اللازمة، كما تقرر أن التحديث التكنولوجي سيسمح بإنتاج عقاقير جديدة مضادة للفيروسات، وهو أمر مهم بشكل خاص في مواجهة خطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا.
التطعيم باللقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا، كوفيد-19، روسيا 29 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2021
رابع دواء روسي مضاد لفيروس كورونا يرى النور قريبا..."مير 19"
1 يوليو 2021, 12:51 GMT
يذكر أن عقار "مير 19" تم تسجيله من قبل وزارة الصحة في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهو فعال ضد جميع سلالات الفيروس التاجي التي تمت دراستها، بما في ذلك "دلتا" و"أوميكرون".
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