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مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط
مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط
كشف مسؤول عسكري أمريكي في لبنان أن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T05:11+0000
2022-04-10T05:11+0000
العالم العربي
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ونقلت جريدة "النشرة" الإلكترونية تصريحات الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى لبنان، الكولونيل ​روبرت مايني​، الذي قال إن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في هذه المنطقة.وأضاف مايني قائلا: "أحدهم قال إنّ ​الجيش اللبناني​ من أهمّ الجيوش في ​الشرق الأوسط​، وأنا أؤيّد ذلك بشكل كامل".وكشف مايني قائلا: "أنني على علم بأنّه في المستقبل القريب، سيقدم للجيش 3 خوافر سواحل أمريكية، للحماية والحفاظ على الحدود البحرية".
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العالم العربي

مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط

05:11 GMT 10.04.2022
© AP Photo / Bilal Hussein الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020
 الجيش اللبناني ينزل إلى الشوراع خلال احتجاجات مناهضة للحكومة للبنانية وأعمال شغب في مدينة طرابلس، لبنان 28 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Bilal Hussein
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كشف مسؤول عسكري أمريكي في لبنان أن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت جريدة "النشرة" الإلكترونية تصريحات الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى لبنان، الكولونيل ​روبرت مايني​، الذي قال إن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في هذه المنطقة.
وأضاف مايني قائلا: "أحدهم قال إنّ ​الجيش اللبناني​ من أهمّ الجيوش في ​الشرق الأوسط​، وأنا أؤيّد ذلك بشكل كامل".
وكشف مايني قائلا: "أنني على علم بأنّه في المستقبل القريب، سيقدم للجيش 3 خوافر سواحل أمريكية، للحماية والحفاظ على الحدود البحرية".
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