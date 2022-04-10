https://arabic.sputniknews.com/20220410/مسؤول-عسكري-أمريكي-الجيش-اللبناني-من-أهم-الجيوش-في-الشرق-الأوسط-1061026884.html
مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط
مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط
كشف مسؤول عسكري أمريكي في لبنان أن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T05:11+0000
2022-04-10T05:11+0000
2022-04-10T05:11+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/66/1045306613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98c82f4c48fca1cb265236116d7cfa39.jpg
ونقلت جريدة "النشرة" الإلكترونية تصريحات الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى لبنان، الكولونيل روبرت مايني، الذي قال إن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في هذه المنطقة.وأضاف مايني قائلا: "أحدهم قال إنّ الجيش اللبناني من أهمّ الجيوش في الشرق الأوسط، وأنا أؤيّد ذلك بشكل كامل".وكشف مايني قائلا: "أنني على علم بأنّه في المستقبل القريب، سيقدم للجيش 3 خوافر سواحل أمريكية، للحماية والحفاظ على الحدود البحرية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104530/66/1045306613_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_0a7dbe7b1fd69790af2e1bc4320753c0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
مسؤول عسكري أمريكي: الجيش اللبناني من أهم الجيوش في الشرق الأوسط
تابعنا عبر
كشف مسؤول عسكري أمريكي في لبنان أن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.
ونقلت جريدة "النشرة" الإلكترونية تصريحات الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى لبنان، الكولونيل روبرت مايني، الذي قال إن الجيش اللبناني يعد من أهم الجيوش في هذه المنطقة.
وأضاف مايني قائلا: "أحدهم قال إنّ الجيش اللبناني من أهمّ الجيوش في الشرق الأوسط، وأنا أؤيّد ذلك بشكل كامل".
وكشف مايني قائلا: "أنني على علم بأنّه في المستقبل القريب، سيقدم للجيش 3 خوافر سواحل أمريكية، للحماية والحفاظ على الحدود البحرية".