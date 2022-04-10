عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/مسلمو-تتارستان-يكثفون-الترويج-للمنتجات-الحلال-في-البلدان-الإفريقية-1061050248.html
مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية
مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية
تكثف الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان (SAM RT) من الترويج للمنتجات الحلال للشركات الروسية في البلدان الإفريقية، بحسب ما قاله رئيس جمعية "حلال" الروسية... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:56+0000
2022-04-10T15:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053201219_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_92602c7cc542a845e3dcd69927bece05.jpg
وأضاف مينيخانوف: "نحن أمام مهمة تكثيف الاتصالات الدولية مع السنغال ودول القارة الإفريقية الأخرى، بما في ذلك تبادل الخبرات في إصدار الشهادات والترويج للسلع والخدمات الحلال".وأضاف: "وقد أبرمنا اتفاقية تعاون مع الشركاء السنغاليين المسؤولين عن مراقبة وبيع المنتجات الحلال في بلادهم، تتمثل المهمة الرئيسية اليوم في تقليل الحواجز التقنية أمام التجارة الثنائية وتوسيع الحدود مع الدول الأفريقية الأخرى".ووفقا له، فإن إمكانات الشركات الروسية للترويج للمنتجات في القارة الإفريقية عالية للغاية.وختم: "يشكل المسلمون غالبية إفريقيا، لذا فإن الطلب على الحلال هنا مستقر. مهمتنا هي التعريف بالسلع الروسية وبيعها في السوق المحلية الإفريقية. السنغال ليست الدولة الوحيدة التي نخطط للعمل معها.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/تتارستان-تبدي-استعداها-للتعاون-مع-السعودية-في-مجال-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1053247524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053201219_249:0:2233:1488_1920x0_80_0_0_257fd1726c1b7ead415ee58d11c207fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية

15:56 GMT 10.04.2022
© رئاسة جمهورية تتارستان الروسيةرئيس جمهورية تتارستان، رئيس "المجموعة" رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا - العالم الإسلامي" في الرياض
رئيس جمهورية تتارستان، رئيس المجموعة رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© رئاسة جمهورية تتارستان الروسية
تابعنا عبرTelegram
تكثف الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان (SAM RT) من الترويج للمنتجات الحلال للشركات الروسية في البلدان الإفريقية، بحسب ما قاله رئيس جمعية "حلال" الروسية رستم مينيخانوف.
وأضاف مينيخانوف: "نحن أمام مهمة تكثيف الاتصالات الدولية مع السنغال ودول القارة الإفريقية الأخرى، بما في ذلك تبادل الخبرات في إصدار الشهادات والترويج للسلع والخدمات الحلال".
وأضاف: "وقد أبرمنا اتفاقية تعاون مع الشركاء السنغاليين المسؤولين عن مراقبة وبيع المنتجات الحلال في بلادهم، تتمثل المهمة الرئيسية اليوم في تقليل الحواجز التقنية أمام التجارة الثنائية وتوسيع الحدود مع الدول الأفريقية الأخرى".
ووفقا له، فإن إمكانات الشركات الروسية للترويج للمنتجات في القارة الإفريقية عالية للغاية.
وختم: "يشكل المسلمون غالبية إفريقيا، لذا فإن الطلب على الحلال هنا مستقر. مهمتنا هي التعريف بالسلع الروسية وبيعها في السوق المحلية الإفريقية. السنغال ليست الدولة الوحيدة التي نخطط للعمل معها.
رئيس جمهورية تتارستان، رئيس المجموعة رستم مينيخانوف خلال اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا - العالم الإسلامي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
تتارستان تبدي استعداها للتعاون مع السعودية في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية
24 نوفمبر 2021, 16:24 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала