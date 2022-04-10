https://arabic.sputniknews.com/20220410/مسلمو-تتارستان-يكثفون-الترويج-للمنتجات-الحلال-في-البلدان-الإفريقية-1061050248.html
مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية
مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية
تكثف الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان (SAM RT) من الترويج للمنتجات الحلال للشركات الروسية في البلدان الإفريقية، بحسب ما قاله رئيس جمعية "حلال" الروسية... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:56+0000
2022-04-10T15:56+0000
2022-04-10T15:56+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053201219_0:0:2233:1256_1920x0_80_0_0_92602c7cc542a845e3dcd69927bece05.jpg
وأضاف مينيخانوف: "نحن أمام مهمة تكثيف الاتصالات الدولية مع السنغال ودول القارة الإفريقية الأخرى، بما في ذلك تبادل الخبرات في إصدار الشهادات والترويج للسلع والخدمات الحلال".وأضاف: "وقد أبرمنا اتفاقية تعاون مع الشركاء السنغاليين المسؤولين عن مراقبة وبيع المنتجات الحلال في بلادهم، تتمثل المهمة الرئيسية اليوم في تقليل الحواجز التقنية أمام التجارة الثنائية وتوسيع الحدود مع الدول الأفريقية الأخرى".ووفقا له، فإن إمكانات الشركات الروسية للترويج للمنتجات في القارة الإفريقية عالية للغاية.وختم: "يشكل المسلمون غالبية إفريقيا، لذا فإن الطلب على الحلال هنا مستقر. مهمتنا هي التعريف بالسلع الروسية وبيعها في السوق المحلية الإفريقية. السنغال ليست الدولة الوحيدة التي نخطط للعمل معها.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/تتارستان-تبدي-استعداها-للتعاون-مع-السعودية-في-مجال-الخدمات-المصرفية-الإسلامية-1053247524.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1053201219_249:0:2233:1488_1920x0_80_0_0_257fd1726c1b7ead415ee58d11c207fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسلمو تتارستان يكثفون الترويج للمنتجات الحلال في البلدان الإفريقية
تابعنا عبر
تكثف الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تتارستان (SAM RT) من الترويج للمنتجات الحلال للشركات الروسية في البلدان الإفريقية، بحسب ما قاله رئيس جمعية "حلال" الروسية رستم مينيخانوف.
وأضاف مينيخانوف: "نحن أمام مهمة تكثيف الاتصالات الدولية مع السنغال ودول القارة الإفريقية الأخرى، بما في ذلك تبادل الخبرات في إصدار الشهادات والترويج للسلع والخدمات الحلال".
وأضاف: "وقد أبرمنا اتفاقية تعاون مع الشركاء السنغاليين المسؤولين عن مراقبة وبيع المنتجات الحلال في بلادهم، تتمثل المهمة الرئيسية اليوم في تقليل الحواجز التقنية أمام التجارة الثنائية وتوسيع الحدود مع الدول الأفريقية الأخرى".
ووفقا له، فإن إمكانات الشركات الروسية للترويج للمنتجات في القارة الإفريقية عالية للغاية.
وختم: "يشكل المسلمون غالبية إفريقيا، لذا فإن الطلب على الحلال هنا مستقر. مهمتنا هي التعريف بالسلع الروسية وبيعها في السوق المحلية الإفريقية. السنغال ليست الدولة الوحيدة التي نخطط للعمل معها.
24 نوفمبر 2021, 16:24 GMT