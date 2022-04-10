https://arabic.sputniknews.com/20220410/مشاريع-بايدن-للطاقة-النظيفة-تواجه-تحديات-تتعلق-بالجدوى-1061043039.html

مشاريع بايدن للطاقة النظيفة تواجه تحديات تتعلق بالجدوى

مشاريع بايدن للطاقة النظيفة تواجه تحديات تتعلق بالجدوى

أكدت وكالة "رويترز" للأنباء أن مشاريع الطاقة الشمسية في أمريكا تواجه تحديات كبيرة بعد تنظيم حملة اعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد استخدام الأراضي... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T13:16+0000

2022-04-10T13:16+0000

2022-04-10T13:16+0000

العالم

اقتصاد

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وأكدت الوكالة أن الاعتراضات الأخيرة ستنعكس بشكل سلبي مباشرة على مشروع سولار ستار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو من بين أكبر منشآت الطاقة الشمسية في العالم، ويضم 1.7 مليون لوح شمسي، موزعة على 12.14 كيلومتر مربع شمال مدينة لوس أنجلوس، أكبر مدن الولاية، والذي يعتبر أساس خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحول مستقبلا إلى الطاقة النظيفة.وتابع تقرير الوكالة: "يشير حجم المشروع الضخم إلى حقيقة غير مريحة للصناعة، إذ تنتج محطة كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي على بُعد 160.93 كيلومتر جنوبًا الكمية نفسها من الكهرباء على 0.49 كيلومتر مربع فقط.وبما أن مزارع الطاقة الشمسية في أمريكا تتطلّب مساحات شاسعة من الأراضي، وتشهد حركة سريعة النمو، تسعى حملات وسائل التواصل الاجتماعي المُسَيَّسة، لمنع مطوري الطاقة الشمسية من السماح بمواقع جديدة في المناطق الريفية بأميركا، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.وأشارت الوكالة إلى أن الطاقة الشمسية في أمريكا تمثل -حاليًا- 3% من إمدادات الكهرباء في البلاد، ويمكن أن تصل إلى 45% بحلول عام 2050 لتلبية أهداف إدارة الرئيس جوبايدن لكبح الانبعاثات أو تعويضها بحلول عام 2050.قالت المحللة لدى مؤسسة "بيج كاونتي سيتزينز فور ريسبونسيبل سولار" في ولاية فرجينيا، بيث شنايدر، إنها تعتقد أن مطوري الطاقة الشمسية في أمريكا يستخدمون قضية التغير المناخي لتبرير الأعمال التجارية الربحية التي تضر بالبيئة بطرق مختلفة.وأضافت أن شركات الطاقة الشمسية في أمريكا لا تهتم بالبيئة وسوف تدمر الأراضي الزراعية والمجتمعات الريفية، للحصول على هذه المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الشركات مهتمة بجني الأرباح.ولم يلق بناء أول مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة بما في ذلك مشروع سولار ستار، الذي أُنجز في عام 2015، سوى القليل من المعارضة التي جاءت من مناطق نائية مثل صحراء كاليفورنيا.

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