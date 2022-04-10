https://arabic.sputniknews.com/20220410/مصر-تعديل-الحد-الأدنى-للأجور-للموظفين-والعاملين-بالدولة-1061049623.html
مصر... تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
مصر... تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T15:52+0000
2022-04-10T15:52+0000
2022-04-10T15:52+0000
مصر
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وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.كما نص القرار أيضا على أن لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية.
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مصر... تعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بالدولة
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أصدر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأحد، قرارا بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، تضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.
والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.
كما نص القرار أيضا على أن لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، والذي يتم تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر أبريل/نبسان 2022.