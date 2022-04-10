https://arabic.sputniknews.com/20220410/مظاهرات-في-بغداد-احتجاجا-على-ارتفاع-أسعار-النفط-1061028890.html
مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
تظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:38+0000
2022-04-10T07:38+0000
2022-04-10T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط .وقالت السومرية نيوز إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_25ea214e230785928e75091c848344d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
تابعنا عبر
تظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار.
ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
.
وقالت السومرية نيوز
إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.
وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عالميا عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام
100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.