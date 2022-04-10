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https://arabic.sputniknews.com/20220410/مظاهرات-في-بغداد-احتجاجا-على-ارتفاع-أسعار-النفط-1061028890.html
مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط
تظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:38+0000
2022-04-10T07:38+0000
أخبار العراق اليوم
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ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط .وقالت السومرية نيوز إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.
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أخبار العراق اليوم

مظاهرات في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط

07:38 GMT 10.04.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev
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تظاهر عراقيون، صباح اليوم الأحد، في بغداد احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط، وهو ما انعكس سلبا على بقية الأسعار.
ووفقا لمقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حاصر المتظاهروون مصفى الدورة بالصهاريج احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط .
وقالت السومرية نيوز إن القائمين على تلك التظاهرة هم أصحاب مصانع الأسمنت والعاملين فيها.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا عالميا عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت بداية أبريل/ نيسان الجاري، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/ آذار الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".
وتجاوزت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون برميل، بإيرادات بلغت (11.07) مليار دولار، وهذا يعد أعلى إيراد مالي تحقق للعراق منذ عام 1972.
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