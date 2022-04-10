https://arabic.sputniknews.com/20220410/مفوضة-حقوق-الإنسان-في-روسيا-تعلن-عن-تحرير-4-موظفين-روس-كانوا-محتجزين-في-أوكرانيا-1061028490.html
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تحرير 4 موظفين روس كانوا محتجزين في أوكرانيا
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تحرير 4 موظفين روس كانوا محتجزين في أوكرانيا
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم الأحد، عن عودة 4 موظفين تابعين لشركة "روس آتوم" كانوا محتجزين في أوكرانيا. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:25+0000
2022-04-10T07:25+0000
2022-04-10T07:45+0000
روسيا
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وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات نشرتها المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، قالت فيها: "الليلة الماضية ، تم تبادل آخر للسجناء الروس والأوكرانيين بينهم أربعة موظفين من روس آتوم".وأضافت موسكولكوفا في رسالتها: "في وقت مبكر من صباح اليوم هبطت الطائرة التي تقل الموظفين على الأراضي الروسية والتقوا مع عائلاتهم".من جهتها، أكدت شركة "روساتوم| عودة أربعة من موظفيها المحتجزين في أوكرانيا إلى روسيا ، وشكرت كل من شارك في إطلاق سراحهم.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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روسيا
مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تعلن عن تحرير 4 موظفين روس كانوا محتجزين في أوكرانيا
07:25 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 07:45 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكولكوفا، اليوم الأحد، عن عودة 4 موظفين تابعين لشركة "روس آتوم" كانوا محتجزين في أوكرانيا.
وجاء هذا الإعلان خلال تصريحات نشرتها المسؤولة عن حقوق الإنسان في روسيا على صفحتها الخاصة في "تلغرام"، قالت فيها: "الليلة الماضية ، تم تبادل آخر للسجناء الروس والأوكرانيين بينهم أربعة موظفين من روس آتوم".
وأضافت موسكولكوفا في رسالتها: "في وقت مبكر من صباح اليوم هبطت الطائرة التي تقل الموظفين على الأراضي الروسية والتقوا مع عائلاتهم".
من جهتها، أكدت شركة "روساتوم| عودة أربعة من موظفيها المحتجزين في أوكرانيا إلى روسيا ، وشكرت كل من شارك في إطلاق سراحهم.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.