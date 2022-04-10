https://arabic.sputniknews.com/20220410/مقتل-2-وإصابة-10-في-إطلاق-نار-بولاية-آيوا-الأمريكية-1061052401.html
مقتل 2 وإصابة 10 في إطلاق نار بولاية آيوا الأمريكية
مقتل 2 وإصابة 10 في إطلاق نار بولاية آيوا الأمريكية
أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، وقوع إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة سيدار رابيدز بولاية آيوا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T17:42+0000
2022-04-10T17:42+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة بيانا صحفيا أوضحت فيه أن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.وأضاف بيان الشرطة بأن الضباط الذين كانوا يقومون بدوريات في وسط المدينة استجابوا بسرعة للبلاغ بشأن إطلاق النار في الملهى.ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كان هناك واحد أو أكثر من المشتبه بهم في إطلاق النار، ولا أسباب الحادث أو ما إذا كانوا قد اعتقلوا أي شخص، لكنهم قالوا إن الخطر لم يعد قائما، كما لم تنشر الشرطة أسماء الضحايا أو حالة الجرحى.وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، إن إطلاق النار الجماعي الأخير الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات وشارك فيه خمسة أشخاص على الأقل.وقالت الشرطة في بيان: "الأدلة في القضية تشير إلى أن ما لا يقل عن خمسة من الرماة أطلقوا النار أثناء إطلاق النار وأن تبادل إطلاق النار وقع بين مجموعتين على الأقل من الرجال".وأضاف: "بينما لا يمكننا في هذا الوقت تقديم تفاصيل عن الانتماء الدقيق لعصابة الأفراد المتورطين، فإن عنف العصابات والعصابات لا ينفصلان عن الأحداث التي أدت إلى عمليات إطلاق النار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مقتل 2 وإصابة 10 في إطلاق نار بولاية آيوا الأمريكية
17:42 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 17:44 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، اليوم الأحد، وقوع إطلاق نار في ملهى ليلي بمدينة سيدار رابيدز بولاية آيوا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة بيانا صحفيا أوضحت فيه أن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي.
وأضاف بيان الشرطة بأن الضباط الذين كانوا يقومون بدوريات في وسط المدينة استجابوا بسرعة للبلاغ بشأن إطلاق النار في الملهى.
ولم تذكر الشرطة مزيدا من التفاصيل حول ما إذا كان هناك واحد أو أكثر من المشتبه بهم في إطلاق النار، ولا أسباب الحادث أو ما إذا كانوا قد اعتقلوا أي شخص، لكنهم قالوا إن الخطر لم يعد قائما، كما لم تنشر الشرطة أسماء الضحايا أو حالة الجرحى.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا، إن إطلاق النار الجماعي
الأخير الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص كان نتيجة لعنف العصابات وشارك فيه خمسة أشخاص على الأقل.
وقالت الشرطة في بيان: "الأدلة في القضية تشير إلى أن ما لا يقل عن خمسة من الرماة أطلقوا النار أثناء إطلاق النار وأن تبادل إطلاق النار وقع بين مجموعتين على الأقل من الرجال".
وأضاف: "بينما لا يمكننا في هذا الوقت تقديم تفاصيل عن الانتماء الدقيق لعصابة الأفراد المتورطين، فإن عنف العصابات والعصابات لا ينفصلان عن الأحداث التي أدت إلى عمليات إطلاق النار
".