https://arabic.sputniknews.com/20220410/ملك-الأردن-ينيب-ولي-عهده-لإدارة-شؤون-البلاد-أثناء-غيابه-لإجراء-جراحة-في-ألمانيا-1061035420.html
ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا
ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا
غادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى ألمانيا، اليوم الأحد، لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T10:50+0000
2022-04-10T10:50+0000
2022-04-10T10:53+0000
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ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وسيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.وبسبب العملية الجراحية العاجلة لملك الأردن، أعلنت الرئاسة التركية، أمس السبت، تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الأردن غدا الاثنين الموافق 11 أبريل/ نيسان الجاري، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.ولم تكشف الرئاسة التركية عن موعد جديد لزيارة الرئيس التركي إلى الأردن.
https://arabic.sputniknews.com/20220409/الملك-الأردني-يتوجه-إلى-ألمانيا-لإجراء-عملية-جراحية-1061012248.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك الأردن ينيب ولي عهده لإدارة شؤون البلاد أثناء غيابه لإجراء جراحة في ألمانيا
10:50 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
غادر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، متوجها إلى ألمانيا، اليوم الأحد، لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.
وأدى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليمين الدستورية، نائبا للملك، بحضور هيئة الوزارة، وفقا لقناة "المملكة"
الأردنية.
وسيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في مدينة فرانكفورت الألمانية هذا الأسبوع.
وأشار الموقع إلى أن الملك الأردني يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.
ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن.
وبسبب العملية الجراحية العاجلة لملك الأردن، أعلنت الرئاسة التركية، أمس السبت، تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الأردن غدا الاثنين الموافق 11 أبريل/ نيسان الجاري، وفقا لوكالة أنباء الأناضول
التركية.
ولم تكشف الرئاسة التركية عن موعد جديد لزيارة الرئيس التركي إلى الأردن.