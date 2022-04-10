https://arabic.sputniknews.com/20220410/موسكو-قد-نوسع-قائمة-الأشخاص-غير-المرغوب-فيهم-من-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-إذا-لزم-الأمر-1061052679.html
موسكو: قد نوسع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا لزم الأمر
موسكو: قد نوسع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا لزم الأمر
أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إمكانية توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في روسيا، إذا لزم الأمر. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T18:15+0000
2022-04-10T18:15+0000
2022-04-10T18:15+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على الهواء في قناة "زافيزدا" التلفزيونية، إن موسكو، إذا لزم الأمر، يمكنها توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.ووفقًا لفيرشينين، فإن لدى روسيا قائمة خاصة بها تضم من تعتبرهم موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم ممن تمت الإشارة إليهم في قائمة "الأعمال السيئة ضد روسيا".وكان سيرغي فيرشينين، قد أكد في تصريحات سابقة، أن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية من مسار موسكو.وأضاف، "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية. والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية... لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".وتابع، "لن نطلب رفع هذه العقوبات. سنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وكالة-الناتو-دمر-البلدان-مرتديا-ثوب-صانع-السلام-وأنشأ-ستارا-من-الدخان-ضد-بكين-بسبب-أوكرانيا-1061038859.html
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روسيا
موسكو: قد نوسع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا لزم الأمر
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أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إمكانية توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في روسيا، إذا لزم الأمر.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على الهواء في قناة "زافيزدا" التلفزيونية، إن موسكو، إذا لزم الأمر، يمكنها توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ووفقًا لفيرشينين، فإن لدى روسيا قائمة خاصة بها تضم من تعتبرهم موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم ممن تمت الإشارة إليهم في قائمة "الأعمال السيئة ضد روسيا".
وكان سيرغي فيرشينين، قد أكد في تصريحات سابقة، أن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا
رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية من مسار موسكو.
وأضاف، "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة
وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية. والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية... لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".
وتابع، "لن نطلب رفع هذه العقوبات. سنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".