https://arabic.sputniknews.com/20220410/موسكو-قد-نوسع-قائمة-الأشخاص-غير-المرغوب-فيهم-من-الاتحاد-الأوروبي-وأمريكا-إذا-لزم-الأمر-1061052679.html

موسكو: قد نوسع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا لزم الأمر

موسكو: قد نوسع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا لزم الأمر

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إمكانية توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في روسيا، إذا لزم الأمر. 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T18:15+0000

2022-04-10T18:15+0000

2022-04-10T18:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103818/19/1038181987_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_e636bab819488d935c1bac5f8f909efc.jpg

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على الهواء في قناة "زافيزدا" التلفزيونية، إن موسكو، إذا لزم الأمر، يمكنها توسيع قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.ووفقًا لفيرشينين، فإن لدى روسيا قائمة خاصة بها تضم ​​من تعتبرهم موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم ممن تمت الإشارة إليهم في قائمة "الأعمال السيئة ضد روسيا".وكان سيرغي فيرشينين، قد أكد في تصريحات سابقة، أن موسكو لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية من مسار موسكو.وأضاف، "العقوبات ليست قرارنا. لقد فرضت علينا من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة وأتباعها، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية. والقيام بذلك عقابا لها على قراراتها السياسية السيادية... لذلك، فإن العقوبات كأداة للضغط علينا، أولا، غير شرعية، وثانيا، لن تعطي نتيجة".وتابع، "لن نطلب رفع هذه العقوبات. سنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".

https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وكالة-الناتو-دمر-البلدان-مرتديا-ثوب-صانع-السلام-وأنشأ-ستارا-من-الدخان-ضد-بكين-بسبب-أوكرانيا-1061038859.html

https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-صينية-لا-يمكن-إحياء-حلف-الناتو-الميت-عقليا-مهما-بلغ-عدد-أعدائه-الوهميين-1061047852.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا