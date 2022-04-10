https://arabic.sputniknews.com/20220410/ميلونشون-يدعو-أنصاره-إلى-عدم-التصويت-لمارين-لوبان-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1061054393.html

ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

دعا مرشح حزب "فرنسا الأبية" للانتخابات الرئاسية، جان لوك ميلونشون، مساء اليوم الأحد، أنصاره إلى عدم التصويت لصالح مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، بعد... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T19:49+0000

2022-04-10T19:49+0000

2022-04-10T19:49+0000

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102381/01/1023810106_0:147:2833:1741_1920x0_80_0_0_dd901b282b41ad34d7f6820a1edde348.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وطالب ميلونشون، الذي حصد 20.1% من الأصوات، خلال مؤتمر صحفي، أنصاره بعدم التصويت مطلقا إلى لوبان قائلا: "يجب ألا يتم منحها السلطة".وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار فرنسا