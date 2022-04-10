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https://arabic.sputniknews.com/20220410/ميلونشون-يدعو-أنصاره-إلى-عدم-التصويت-لمارين-لوبان-في-الجولة-الثانية-من-الانتخابات-الرئاسية-1061054393.html
ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
دعا مرشح حزب "فرنسا الأبية" للانتخابات الرئاسية، جان لوك ميلونشون، مساء اليوم الأحد، أنصاره إلى عدم التصويت لصالح مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، بعد... 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T19:49+0000
2022-04-10T19:49+0000
أخبار فرنسا
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القاهرة- سبوتنيك. وطالب ميلونشون، الذي حصد 20.1% من الأصوات، خلال مؤتمر صحفي، أنصاره بعدم التصويت مطلقا إلى لوبان قائلا: "يجب ألا يتم منحها السلطة".وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.
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أخبار فرنسا

ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

19:49 GMT 10.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAUمارين لوبان
مارين لوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / CHARLES PLATIAU
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دعا مرشح حزب "فرنسا الأبية" للانتخابات الرئاسية، جان لوك ميلونشون، مساء اليوم الأحد، أنصاره إلى عدم التصويت لصالح مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، بعد خسارته في الجولة الأولى من الانتخابات.
القاهرة- سبوتنيك. وطالب ميلونشون، الذي حصد 20.1% من الأصوات، خلال مؤتمر صحفي، أنصاره بعدم التصويت مطلقا إلى لوبان قائلا: "يجب ألا يتم منحها السلطة".
وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.

وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.

وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.
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