ميلونشون يدعو أنصاره إلى عدم التصويت لمارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية
دعا مرشح حزب "فرنسا الأبية" للانتخابات الرئاسية، جان لوك ميلونشون، مساء اليوم الأحد، أنصاره إلى عدم التصويت لصالح مرشحة حزب "التجمع الوطني" مارين لوبان، بعد خسارته في الجولة الأولى من الانتخابات.
القاهرة- سبوتنيك. وطالب ميلونشون، الذي حصد 20.1% من الأصوات، خلال مؤتمر صحفي، أنصاره بعدم التصويت مطلقا إلى لوبان قائلا: "يجب ألا يتم منحها السلطة".
وتمكن كل من الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف، زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، من الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بعد فوزهما بالجولة الأولى.
وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.
وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.
وحسب التلفزيون الفرنسي، فإن ماكرون قد فاز في الجولة الأولى بنسبة 28.1 بالمئة، وجاءت من بعده لوبان بنسبة 23.3 بالمئة ليتأهلا إلى الجولة الثانية من الانتخابات المرتقبة بعد أسبوعين.
وجاء في المركز الثالث المرشح اليساري، جان لوك ميلونشون، بنسبة 20.2 بالمئة من الأصوات، متقدما على صاحب الآراء اليمينية، إريك زامور، بنسبة 7.10 بالمئة، وفي المركز الخامس حلت مرشحة حزب "الجمهوريون" فاليري بيكريس، بنسبة 5.1 بالمئة.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل الجاري.