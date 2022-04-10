https://arabic.sputniknews.com/20220410/نائب-عراقي-يدعو-لإعادة-الانتخابات-البرلمانية-لإنهاء-الاحتقان-السياسي-1061037689.html
نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي
نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي
دعا النائب العراقي محمود حسين القيسي، اليوم الأحد، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي وصلت لمراحل حرجة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:31+0000
2022-04-10T11:31+0000
2022-04-10T11:31+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في تغريدة نشرها النائب عن تحالف عزم، اليوم الأحد، في حسابه الرسمي بموقع تويتر.وكتب القيسي: "نتعامل جديا مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمراحل حرجة".وأضاف: "ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان".واعتبر النائب العراقي أن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً".وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر السبت من أن استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة، داعيا القوى السياسية إلى الشروع بتشكيل حكومة وطنية عبر حوار جاد وفاعل.ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة "الإطار" بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يعلن-القبض-على-5-من-أخطر-المطلوبين-بميسان-1061032035.html
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أخبار العراق اليوم
نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي
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دعا النائب العراقي محمود حسين القيسي، اليوم الأحد، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي وصلت لمراحل حرجة.
جاء هذا في تغريدة نشرها النائب عن تحالف عزم، اليوم الأحد، في حسابه الرسمي بموقع تويتر.
وكتب القيسي: "نتعامل جديا مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمراحل حرجة".
وأضاف: "ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان".
واعتبر النائب العراقي أن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر السبت من أن استمرار الأزمة السياسية
قد يؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة، داعيا القوى السياسية إلى الشروع بتشكيل حكومة وطنية عبر حوار جاد وفاعل.
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.
ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة "الإطار" بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.