عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220410/نائب-عراقي-يدعو-لإعادة-الانتخابات-البرلمانية-لإنهاء-الاحتقان-السياسي-1061037689.html
نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي
نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي
دعا النائب العراقي محمود حسين القيسي، اليوم الأحد، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي وصلت لمراحل حرجة. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:31+0000
2022-04-10T11:31+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101998/71/1019987131_0:229:2200:1467_1920x0_80_0_0_11dbf5f4a343091d8bc36de53d992028.jpg
جاء هذا في تغريدة نشرها النائب عن تحالف عزم، اليوم الأحد، في حسابه الرسمي بموقع تويتر.وكتب القيسي: "نتعامل جديا مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمراحل حرجة".وأضاف: "ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان".واعتبر النائب العراقي أن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً".وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر السبت من أن استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة، داعيا القوى السياسية إلى الشروع بتشكيل حكومة وطنية عبر حوار جاد وفاعل.ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة "الإطار" بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/العراق-يعلن-القبض-على-5-من-أخطر-المطلوبين-بميسان-1061032035.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101998/71/1019987131_244:0:2200:1467_1920x0_80_0_0_cdd87c1c1849f88bb14ddcbcf90b9dc8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

نائب عراقي يدعو لإعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء الاحتقان السياسي

11:31 GMT 10.04.2022
© REUTERSالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS
تابعنا عبرTelegram
دعا النائب العراقي محمود حسين القيسي، اليوم الأحد، إلى إعادة الانتخابات البرلمانية لإنهاء حالة الاحتقان السياسي التي وصلت لمراحل حرجة.
جاء هذا في تغريدة نشرها النائب عن تحالف عزم، اليوم الأحد، في حسابه الرسمي بموقع تويتر.
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
العراق يعلن القبض على 5 من أخطر المطلوبين بميسان
08:57 GMT
وكتب القيسي: "نتعامل جديا مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي قد وصل لمراحل حرجة".
وأضاف: "ينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية للمرشحين، بعد إدراك المواطن ولأول مرة أن صوته الانتخابي هو من يحسم فوز المرشح بالبرلمان".
واعتبر النائب العراقي أن "المقعد النيابي الذي لا يخدم ناخبيه لا قيمة له أبداً".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد حذر السبت من أن استمرار الأزمة السياسية قد يؤدي بالبلاد نحو متاهات خطيرة، داعيا القوى السياسية إلى الشروع بتشكيل حكومة وطنية عبر حوار جاد وفاعل.
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.
ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" (يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة "الإطار" بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала