https://arabic.sputniknews.com/20220410/واشنطن-تعمل-على-مساعدة-أوروبا-للاستغناء-عن-النفط-والغاز-الروسيين-1061045851.html
واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين
واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:15+0000
2022-04-10T14:15+0000
2022-04-10T14:15+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".وأضاف "نحن نتخذ خطوات للعمل معهم (الأوروبيين) وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة.وكان المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، قد كشف أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-مصرف-ألماني-يكشف-عن-مخاطر-حظر-النفط-والغاز-الروسي-على-الاقتصاد-1060829484.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".
وأضاف "نحن نتخذ خطوات للعمل معهم (الأوروبيين) وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة.
وكان المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، قد كشف أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا.