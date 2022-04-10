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واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين
واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين
أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:15+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".وأضاف "نحن نتخذ خطوات للعمل معهم (الأوروبيين) وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة.وكان المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، قد كشف أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/مدير-مصرف-ألماني-يكشف-عن-مخاطر-حظر-النفط-والغاز-الروسي-على-الاقتصاد-1060829484.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

واشنطن تعمل على مساعدة أوروبا للاستغناء عن النفط والغاز الروسيين

14:15 GMT 10.04.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTSمستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / JOSHUA ROBERTS
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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل بجد من أجل مساعدة أوروبا على الاستغناء عن النفط والغاز الروسيين.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان لشبكة "سي.إن.إن" الأميركية: "نحن نعمل بجد من أجل فصل أوروبا عن مصادر الطاقة الروسية".

وأضاف "نحن نتخذ خطوات للعمل معهم (الأوروبيين) وتقليل اعتمادهم على النفط الروسي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، على اتصال مباشر مع القادة الأوروبيين بشأن تلك المسألة.
تتزين الأشجار بألوان زاهية أمام مبنى الرايخستاغ حيث يرفرف العلم الألماني، بينما الخريف في برلين، ألمانيا 12 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2022
مدير مصرف ألماني يكشف عن مخاطر حظر النفط والغاز الروسي على الاقتصاد
4 أبريل, 11:56 GMT
وكان المدير التنفيذي لبنك "دويتشه" الألماني، كريستيان سوينغ، قد كشف أن الاقتصاد الألماني معرض لخطر الركود في حال تم الحظر الكامل لواردات النفط والغاز من روسيا.
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