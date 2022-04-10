https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزارة-الدفاع-التركية-لن-نسمح-بدخول-السفن-الحربية-إلى-البحر-الأسود--1061034010.html
وزارة الدفاع التركية: لن نسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود
وزارة الدفاع التركية: لن نسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستلتزم باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T09:59+0000
2022-04-10T09:59+0000
2022-04-10T09:59+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي أكار خلال مقابلة خاصة على قناة "خبر" التركية قال خلالها: "تركيا ستبقى ملتزمة باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود".وفي نهاية مارس، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف، من خلال أفعاله الإجرامية، خلق تهديدًا مباشرًا بسبب انتشار الألغام في البحر الأسود.وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. وهي تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزارة الدفاع التركية: لن نسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستلتزم باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع التركي أكار خلال مقابلة خاصة على قناة "خبر" التركية
قال خلالها: "تركيا ستبقى ملتزمة باتفاقية مونترو ولن تسمح بدخول السفن الحربية إلى البحر الأسود".
وفي نهاية مارس، صرحت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف، من خلال أفعاله الإجرامية، خلق تهديدًا مباشرًا بسبب انتشار الألغام في البحر الأسود.
وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. وهي تحافظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.