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https://arabic.sputniknews.com/20220410/وزير-العمل-الأردني-لا-نقاش-حاليا-بشأن-رفع-الحد-الأدنى-للأجور-1061029047.html
وزير العمل الأردني: لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
وزير العمل الأردني: لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور
قال وزير العمل الأردني، نايف استيتية، إن وزارته لا تناقش حاليا رفع الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ 260 دينارا. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:40+0000
2022-04-10T07:40+0000
أخبار الأردن
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جاءت تصريحات الوزير خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، بحسب موقع "عمون".وأوضح الوزير أن مناقشة هذا الأمر يعتمد على وزارة العمل ونقابات العاملين وأصحاب العمل.وأشار إلى أن وزارة العمل تنتظر طروحات النقابات وأصحاب العمل في هذا الشأن، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقاشات حول رفع الحد الأدنى للأجور.وشدد وزير العمل على أن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل الوطني، موضحا أن البرنامج أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023.وأوضح أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لتمويل البرنامج، بهدف توفير 60 ألف فرصة في سوق العمل بالقطاع الخاص.وأكد أن الحكومة ملتزمة بالتوسع ببرنامج التشغيل الوطني عن الهدف المحدد، إذا وفر القطاع الخاص أكثر من 60 ألف فرصة عمل.وأوضح أنه بعد شهر من الآن سيبدأ الشباب في وضع مؤهلاتهم على منصة "تشغيل"، لتبدأ بعد ذلك عملية الربط بين الوظائف المتاحة وبين الشباب.
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أخبار الأردن

وزير العمل الأردني: لا نقاش حاليا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور

07:40 GMT 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRرئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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قال وزير العمل الأردني، نايف استيتية، إن وزارته لا تناقش حاليا رفع الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ 260 دينارا.
جاءت تصريحات الوزير خلال استضافته في برنامج تلفزيوني، بحسب موقع "عمون".
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وأوضح الوزير أن مناقشة هذا الأمر يعتمد على وزارة العمل ونقابات العاملين وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن وزارة العمل تنتظر طروحات النقابات وأصحاب العمل في هذا الشأن، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقاشات حول رفع الحد الأدنى للأجور.
وشدد وزير العمل على أن القطاع الخاص جزء رئيسي وشريك أساسي في برنامج التشغيل الوطني، موضحا أن البرنامج أهم التزامات الحكومة للأعوام 2021-2023.
وأوضح أن الحكومة رصدت 80 مليون دينار لتمويل البرنامج، بهدف توفير 60 ألف فرصة في سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالتوسع ببرنامج التشغيل الوطني عن الهدف المحدد، إذا وفر القطاع الخاص أكثر من 60 ألف فرصة عمل.
وأوضح أنه بعد شهر من الآن سيبدأ الشباب في وضع مؤهلاتهم على منصة "تشغيل"، لتبدأ بعد ذلك عملية الربط بين الوظائف المتاحة وبين الشباب.
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