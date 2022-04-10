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https://arabic.sputniknews.com/20220410/وسط-تعثر-المفاوضات-نواب-إيرانيون-يضعون-شروطا-لإحياء-الاتفاق-النووي-1061035988.html
وسط تعثر المفاوضات... نواب إيرانيون يضعون شروطا لإحياء الاتفاق النووي
وسط تعثر المفاوضات... نواب إيرانيون يضعون شروطا لإحياء الاتفاق النووي
وقع أغلبية النواب في البرلمان الإيراني على بيان يطالب الحكومة الإيرانية بوضع شروط لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T11:02+0000
2022-04-10T11:02+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
العالم
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ونقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن 250 نائبا من إجمالي 290 وقعوا على البيان.وجاء في البيان أنه يجب ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام الذرائع لتفعيل آلية لفرض عقوبات جديدة على إيران.وأشار البيان إلى أنه "لا ينبغي أيضا إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي أعيد العمل به".كما شدد البيان على ضرورة الحصول على ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى رفع بعض العقوبات عن بلاده قبل إحياء الاتفاق النووي لإظهار حسن النوايا.يأتي ذلك وسط تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران في فيينا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
https://arabic.sputniknews.com/20220406/البرلمان-الإيراني-عدم-التزام-أمريكا-بتعهداتها-في-الاتفاق-النووي-يثير-قلقنا-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1060895468.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, العالم

وسط تعثر المفاوضات... نواب إيرانيون يضعون شروطا لإحياء الاتفاق النووي

11:02 GMT 10.04.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
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وقع أغلبية النواب في البرلمان الإيراني على بيان يطالب الحكومة الإيرانية بوضع شروط لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت "رويترز"، عن وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن 250 نائبا من إجمالي 290 وقعوا على البيان.
وجاء في البيان أنه يجب ألا تكون الولايات المتحدة قادرة على استخدام الذرائع لتفعيل آلية لفرض عقوبات جديدة على إيران.
وأشار البيان إلى أنه "لا ينبغي أيضا إعادة فرض العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي أعيد العمل به".
كما شدد البيان على ضرورة الحصول على ضمانات قانونية يوافق عليها الكونغرس الأمريكي بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى.
محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2022
البرلمان الإيراني: عدم التزام أمريكا بتعهداتها في الاتفاق النووي يثير قلقنا أكثر من أي وقت مضى
6 أبريل, 10:58 GMT
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى رفع بعض العقوبات عن بلاده قبل إحياء الاتفاق النووي لإظهار حسن النوايا.
يأتي ذلك وسط تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران في فيينا، والتي استمرت 11 شهرا، وتناولت إنقاذ الاتفاق النووي.
وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018.
وتوقفت المفاوضات الآن حيث تلوم طهران وواشنطن بعضهما البعض على عدم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتسوية القضايا المتبقية.
وقد يؤدي فرض مثل هذه الشروط في وقت حاسم إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب.
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