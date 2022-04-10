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https://arabic.sputniknews.com/20220410/وفاة-الفنانة-المصرية-ليلى-نصر-1061046823.html
وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر
وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر
توفيت، اليوم الأحد، الفنانة المصرية ليلى نصر، عن عمر يناهز 84 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T14:36+0000
2022-04-10T14:36+0000
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وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، هذا الخبر في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد صراع مع المرض.ولفتت الصحيفة إلى أنه لا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.وكان آخر ظهور للفنانة المصرية ليلى نصر خلال مشاركتها في جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي.يذكر أن ليلى نصر من مواليد 1938 وكان أول أعمالها الفنية عام 1960 وهو فيلم "قلب في الظلام".كما شاركت في أعمال أخرى خلال مسيرتها الفنية كان أبرزها "التوأم" و"ذئاب الجبل" و"حديث الصباح والمساء"، إضافة إلى "عصافير النيل".
https://arabic.sputniknews.com/20220407/وفاة-الروائي-المصري-مجيد-طوبيا-عن-84-عاما-1060932067.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر

وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر

14:36 GMT 10.04.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazlyسيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر
سيارة إسعاف مصرية تنقل مريض- مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© AP Photo / Ibrahim el-Shazly
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توفيت، اليوم الأحد، الفنانة المصرية ليلى نصر، عن عمر يناهز 84 عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، هذا الخبر في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد صراع مع المرض.
ولفتت الصحيفة إلى أنه لا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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7 أبريل, 10:20 GMT
وكان آخر ظهور للفنانة المصرية ليلى نصر خلال مشاركتها في جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي.
يذكر أن ليلى نصر من مواليد 1938 وكان أول أعمالها الفنية عام 1960 وهو فيلم "قلب في الظلام".
كما شاركت في أعمال أخرى خلال مسيرتها الفنية كان أبرزها "التوأم" و"ذئاب الجبل" و"حديث الصباح والمساء"، إضافة إلى "عصافير النيل".
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