https://arabic.sputniknews.com/20220410/وكالة-اشتباكات-حدودية-بين-حرس-الحدود-الإيراني-وطالبان-1061027122.html
وكالة: اشتباكات حدودية بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان"
وكالة: اشتباكات حدودية بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان"
أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، عن اشتباكات اندلعت بين عناصر من "طالبان" وقوات حرس الحدود الإيرانية. 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T06:08+0000
2022-04-10T06:08+0000
2022-04-10T06:12+0000
العالم
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وذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الاشتباكات اندلعت فجرا على الحدود بين البلدين، دون تقديم المزيد من المعلومات عن أسباب الاشتباكات وحجم الخسائر.كما لم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن حدوث اشتباكات بين قوات حرس الحدود وعناصر "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.ويذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني، وفي مطلع يناير/ كانون الأول الماضي اندلعت اشتباكات بين الجانبين أدت إلى مقتل 3 من القوات الإيرانية بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالثكنات العسكرية على الحدود الإيرانية الأفغانية.ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، كما لدى البلدان 3 منافذ حدودية للتبادل التجاري وعبور المسافرين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: اشتباكات حدودية بين حرس الحدود الإيراني و"طالبان"
06:08 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 06:12 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أفغانية، صباح اليوم الأحد، عن اشتباكات اندلعت بين عناصر من "طالبان" وقوات حرس الحدود الإيرانية.
وذكرت وكالة أنباء "هرات نيوز" الأفغانية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الاشتباكات اندلعت فجرا على الحدود بين البلدين، دون تقديم المزيد من المعلومات عن أسباب الاشتباكات وحجم الخسائر.
كما لم تتحدث وسائل الإعلام الإيرانية عن حدوث اشتباكات بين قوات حرس الحدود وعناصر "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) التي تسيطر على أفغانستان منذ منتصف أغسطس/ آب الماضي.
ويذكر أنها ليست هذه المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني، وفي مطلع يناير/ كانون الأول الماضي اندلعت اشتباكات بين الجانبين أدت إلى مقتل 3 من القوات الإيرانية بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بالثكنات العسكرية على الحدود الإيرانية الأفغانية.
ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترا، كما لدى البلدان 3 منافذ حدودية للتبادل التجاري وعبور المسافرين.