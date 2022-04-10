عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لأعمال-قتالية-في-أوكرانيا-بواسطة-مروحيات-كا-52-1061029247.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير أسلحة وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:53+0000
2022-04-10T08:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059881865_0:9:1248:711_1920x0_80_0_0_5df9a6aa3dc1478fe309e7bc79b30996.jpg
وعرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأعمال قتالية لأطقم طيران الجيش لتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتُظهر اللقطات المنشورة كيف قامت مروحيات هجومية من طراز "Ka-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "tvzvezda".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطيارين عملوا على تدمير قافلة من المعدات ومنشآت مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: "طواقم الطيران بالجيش عملت على الاستخدام القتالي للصواريخ والأسلحة الصغيرة من ارتفاعات منخفضة".وينفذ طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية مهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي للوحدات.ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، لقطات لتدمير مركز قيادة مقنع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحية من طراز "كا-52".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تقرر-تقليص-العمليات-القتالية-شمالي-أوكرانيا-1060687211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059881865_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_25a1edf63a9826475eca9f5e91031e99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"

07:53 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 10.04.2022)
© Пресс-служба МО РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحية "كا-52"
مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2022
© Пресс-служба МО РФ
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير أسلحة وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52".
وعرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأعمال قتالية لأطقم طيران الجيش لتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتُظهر اللقطات المنشورة كيف قامت مروحيات هجومية من طراز "Ka-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "tvzvezda".
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
وزارة الدفاع الروسية تقرر تقليص العمليات القتالية شمالي أوكرانيا
31 مارس, 10:55 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطيارين عملوا على تدمير قافلة من المعدات ومنشآت مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: "طواقم الطيران بالجيش عملت على الاستخدام القتالي للصواريخ والأسلحة الصغيرة من ارتفاعات منخفضة".
وينفذ طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية مهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي للوحدات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، لقطات لتدمير مركز قيادة مقنع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحية من طراز "كا-52".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российский военнослужащий в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ46 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала