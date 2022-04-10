https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لأعمال-قتالية-في-أوكرانيا-بواسطة-مروحيات-كا-52-1061029247.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير أسلحة وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52". 10.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-10T07:53+0000
2022-04-10T07:53+0000
2022-04-10T08:29+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وعرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأعمال قتالية لأطقم طيران الجيش لتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتُظهر اللقطات المنشورة كيف قامت مروحيات هجومية من طراز "Ka-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "tvzvezda".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطيارين عملوا على تدمير قافلة من المعدات ومنشآت مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: "طواقم الطيران بالجيش عملت على الاستخدام القتالي للصواريخ والأسلحة الصغيرة من ارتفاعات منخفضة".وينفذ طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية مهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي للوحدات.ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، لقطات لتدمير مركز قيادة مقنع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحية من طراز "كا-52".
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تقرر-تقليص-العمليات-القتالية-شمالي-أوكرانيا-1060687211.html
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العالم, روسيا
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لأعمال قتالية في أوكرانيا بواسطة مروحيات "كا-52"
07:53 GMT 10.04.2022 (تم التحديث: 08:29 GMT 10.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير أسلحة وعتاد القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحيات "كا-52".
وعرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأعمال قتالية لأطقم طيران الجيش لتدمير المركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتُظهر اللقطات المنشورة كيف قامت مروحيات هجومية من طراز "Ka-52" تابعة للقوات الجوية الروسية بتدمير أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، بحسب "tvzvezda
".
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن الطيارين عملوا على تدمير قافلة من المعدات ومنشآت مضادة للطائرات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية: "طواقم الطيران بالجيش عملت على الاستخدام القتالي للصواريخ والأسلحة الصغيرة من ارتفاعات منخفضة".
وينفذ طيران الجيش في سياق العملية العسكرية الخاصة الروسية مهام حراسة الأعمدة وتدمير المركبات المدرعة وتسليم القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي للوحدات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، لقطات لتدمير مركز قيادة مقنع للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة مروحية من طراز "كا-52".