https://arabic.sputniknews.com/20220410/-وكالة-الناتو-دمر-البلدان-مرتديا-ثوب-صانع-السلام-وأنشأ-ستارا-من-الدخان-ضد-بكين-بسبب-أوكرانيا-1061038859.html

وكالة: "الناتو" دمر البلدان مرتديا "ثوب صانع السلام" وأنشأ ستارا من الدخان ضد بكين بسبب أوكرانيا

وكالة: "الناتو" دمر البلدان مرتديا "ثوب صانع السلام" وأنشأ ستارا من الدخان ضد بكين بسبب أوكرانيا

علقت وكالة "شينخوا" الصينية على الانتقادات التي وجهها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، إلى الجانب الصيني، مؤكدة أنها إدانات خاطئة وأن... 10.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-10T12:14+0000

2022-04-10T12:14+0000

2022-04-10T12:14+0000

العالم

الصين

الناتو

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وأكدت الوكالة الصينية في مقالها الذي نشرته، اليوم الأحد، أن التحالف العسكري "الناتو" الذي تقوده الولايات المتحدة، لم يستوعب بعد "حقيقة أنه تسبب في المقام الأول في الأزمة الأوكرانية وتدهور الأمن الأوروبي"، لكن "الناتو" بدلا من ذلك، اختار "إلقاء اللوم ولعب دور الضحية"."الناتو" منشغل بإجبار الدول الأخرى على الانحياز لكتلتهواعتبرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن في مقالها الذي حمل عنوان (تعليق شينخوا: على "الناتو" الابتعاد عن هوس "تقريع الصين")، أنه من المفارقة، أن "الناتو" عندما اتهم الصين بممارسة "الدبلوماسية القسرية"، كانت الكتلة (الناتو) مشغولة "بإجبار الدول الأخرى على الانحياز إلى أحد الجانبين. والادعاء بأن الصين تنشر معلومات مضللة خلال الأزمة الأوكرانية"، مؤكدة بأن هذا العمل هو تضليل بحد ذاته."الناتو" يصنع "ستارا من الدخان" مرتديا "ثوب صانع السلام"ووصفت الوكالة "الناتو" بأنه يصنع "ستارا نموذجيا من الدخان لعمل الغرب السياسي الذكي لتشويه سمعة الصين"، مؤكدة بأنه التسميات التي يطلقها هذا الحلف مثل "تهديد الصين" و"الدبلوماسية القسرية" هي ببساطة مجرد "هراء".وبين المقال أن عمليات هذا الحلف "الناتو" والتي شنت بشكل مباشر أو غير مباشر تحت ذريعة "التدخل الإنساني" و"مكافحة الإرهاب"، قد ألحقت "دمارا مروعا في سوريا وأفغانستان وليبيا ويوغوسلافيا السابقة، من بين مناطق أخرى".تداعيات عمليات "الناتو" عدد لا يحصى من الضحاياوأكد المقال أن تداعيات عمليات "الناتو"، هي عبارة عن "عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين والخسائر في الممتلكات والحكومات التي مزقتها الأزمات"، مؤكدا أنها "كوارث إنسانية فعلية".وتطرق المقال إلى سياسة "الناتو" بعد الحرب الباردة، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يحل مشكلة توسعه شرقا بشكل عشوائي متجاهلا المخاوف السياسية المشروعة لروسيا والتي دفعت موسكو إلى "زاوية المواجهة".وأشار المقال إلى أن دول "الناتو" سارعت إلى الانضمام إلى واشنطن لعرقلة التسوية السياسية، في أعقاب اندلاع الصراع العسكري الروسي الأوكراني، وعمل الحلف على "تأجيج النيران وتضخيم الصراع الإقليمي، وتزويد أوكرانيا بالمال والأسلحة، وقمع روسيا بعقوبات شاملة وعشوائية"."الناتو" سعى للأمن المطلق دون أي اعتبارات لمصالح الآخرينونوهت "شينخوا" إلى أن "ما سعت إليه الكتلة (الناتو) منذ فترة طويلة هو الاحتفاظ بالهيمنة والسعي إلى الأمن المطلق دون أي اعتبار لمصالح الآخرين"، وأن سياسيّه الذين يخدمون مصالحهم الذاتية داخل الحلف "يعيدون صياغة مبالغة (تهديد الصين) كأداة سياسية مفيدة لصنع الخوف وإصدار العقوبات وإثارة المواجهة الأيديولوجية سعيا وراء أجنداتهم الجيوسياسية الخاصة".وتعمل الصين، بحسب المقال، منذ اندلاع الصراع العسكري الروسي الأوكراني، "انطلاقا من موقف موضوعي وعادل، بنشاط من أجل تحقيق وقف للأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن، وتجنب حدوث أزمة إنسانية واستعادة السلام والاستقرار".على الناتو التخلص من عقلية "الحرب الباردة"وأكد المقال على أن العالم لا يحتاج إلى حرب باردة جديدة، وأنه على حلف "الناتو" أن "يتخلص من عقلية الحرب الباردة خاصته وأن يعمل مع روسيا وأوكرانيا وبلدان أخرى لبناء بنية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة من خلال الحوار والتفاوض".

https://arabic.sputniknews.com/20220409/وكالة-صينية-دول-آسيا-تفشل-محاولة-أمريكية-لتشكيل-تحالف-ضد-روسيا-في-القارة--1061013415.html

https://arabic.sputniknews.com/20220409/-وكالات-الصين-وسعت-ترسانتها-النووية-بسبب-التهديد-الأمريكي--1061021637.html

https://arabic.sputniknews.com/20220409/الصين-أمريكا-أنشأت-مواقع-تعذيب-سوداء-في-54-دولة-تستخدم-الاستجواب-الوحشي-المعزز---1061008678.html

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العالم, الصين, الناتو