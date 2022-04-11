https://arabic.sputniknews.com/20220411/آبل-تبدأ-تصنيع-هاتف-آيفون-13-في-الهند-1061073351.html
"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند
"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إنتاج أحدث هواتفها الذكية "آيفون 13" في الهند، داخل مصنع "فوكسكون"، الشريك التصنيعي المتعاقد بالقرب من تشيناي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:54+0000
2022-04-11T11:54+0000
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شركة آبل
أخبار الهند اليوم
مجتمع
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وقالت "آبل" في تصريحات لصحيفة "The Economic Times" الهندية: "نحن متحمسون لبدء تصنيع "آيفون 13" هنا في الهند لعملائنا المحليين".وبدأت شركة "آبل" في تحويل بعض مجالات إنتاج هاتف "آيفون" من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، وهو ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتخطط أيضا لتجميع حاسوب "آيباد" اللوحي هناك، وفقا لوكالة "رويترز".وبدأت شركة "آبل" في تصنيع هواتف "آيفون" في الهند منذ عام 2017، بداية بـ"آيفون إس إي"، والذي تبعه هواف "آيفون 11" و"آيفون 12" والآن "آيفون 13".لكن لم يتم تصنيع أي من طرازات "آيفون برو" في الهند في الوقت الحالي.وفي عام 2020، أطلقت شركة "آبل" متجرها عبر الإنترنت في الهند، والذي يوفر لعملائه طريقة مباشرة لشراء المنتجات مباشرة من الشركة دون الحاجة إلى الشراء من بائع التجزئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210313/آبل-تبدأ-في-تجميع-آيفون-12-بالهند-1048349826.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, أخبار الهند اليوم, مجتمع
"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند
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أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إنتاج أحدث هواتفها الذكية "آيفون 13" في الهند، داخل مصنع "فوكسكون"، الشريك التصنيعي المتعاقد بالقرب من تشيناي.
وقالت "آبل" في تصريحات لصحيفة "The Economic Times"
الهندية: "نحن متحمسون لبدء تصنيع "آيفون 13" هنا في الهند لعملائنا المحليين".
وبدأت شركة "آبل" في تحويل بعض مجالات إنتاج هاتف "آيفون" من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، وهو ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتخطط أيضا لتجميع حاسوب "آيباد" اللوحي هناك، وفقا لوكالة "رويترز".
وبدأت شركة "آبل" في تصنيع هواتف "آيفون" في الهند منذ عام 2017، بداية بـ"آيفون إس إي"، والذي تبعه هواف "آيفون 11" و"آيفون 12" والآن "آيفون 13".
لكن لم يتم تصنيع أي من طرازات "آيفون برو" في الهند في الوقت الحالي.
وفي عام 2020، أطلقت شركة "آبل" متجرها عبر الإنترنت في الهند، والذي يوفر لعملائه طريقة مباشرة لشراء المنتجات مباشرة من الشركة دون الحاجة إلى الشراء من بائع التجزئة.