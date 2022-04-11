عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220411/آبل-تبدأ-تصنيع-هاتف-آيفون-13-في-الهند-1061073351.html
‏"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند
‏"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إنتاج أحدث هواتفها الذكية "آيفون 13" في الهند، داخل مصنع ‏‏"فوكسكون"، الشريك التصنيعي المتعاقد بالقرب من تشيناي.‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T11:54+0000
2022-04-11T11:54+0000
شركة آبل
أخبار الهند اليوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050168747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27b83b29a49c972dfe0f8ea05611dd52.jpg
وقالت "آبل" في تصريحات لصحيفة "The Economic Times" الهندية: "نحن متحمسون لبدء تصنيع "آيفون 13" هنا في الهند لعملائنا المحليين".وبدأت شركة "آبل" في تحويل بعض مجالات إنتاج هاتف "آيفون" من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، وهو ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتخطط أيضا لتجميع حاسوب "آيباد" اللوحي هناك، وفقا لوكالة "رويترز".وبدأت شركة "آبل" في تصنيع هواتف "آيفون" في الهند منذ عام 2017، بداية بـ"آيفون إس إي"، والذي تبعه هواف "آيفون 11" و"آيفون 12" والآن "آيفون 13".لكن لم يتم تصنيع أي من طرازات "آيفون برو" في الهند في الوقت الحالي.وفي عام 2020، أطلقت شركة "آبل" متجرها عبر الإنترنت في الهند، والذي يوفر لعملائه طريقة مباشرة لشراء المنتجات مباشرة من الشركة دون الحاجة إلى الشراء من بائع التجزئة.
https://arabic.sputniknews.com/20210313/آبل-تبدأ-في-تجميع-آيفون-12-بالهند-1048349826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050168747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6b890f58bc63c6a078a1937ac577966.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شركة آبل, أخبار الهند اليوم, مجتمع

‏"آبل" تبدأ تصنيع هاتف "آيفون 13" في الهند

11:54 GMT 11.04.2022
© REUTERS / APPLE INCالإعلان عن هاتف "آيفون 13"، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021
الإعلان عن هاتف آيفون 13، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الإعلان عن هاتف "آيفون 13"، الولايات المتحدة الأمريكية، 14 سبتمبر/ أيلول 2021
© REUTERS / APPLE INC
تابعنا عبرTelegram
أعلنت شركة "آبل" الأمريكية عن إنتاج أحدث هواتفها الذكية "آيفون 13" في الهند، داخل مصنع ‏‏"فوكسكون"، الشريك التصنيعي المتعاقد بالقرب من تشيناي.‏
وقالت "آبل" في تصريحات لصحيفة "The Economic Times" الهندية: "نحن متحمسون لبدء تصنيع "آيفون 13" هنا في الهند لعملائنا المحليين".
وبدأت شركة "آبل" في تحويل بعض مجالات إنتاج هاتف "آيفون" من الصين إلى أسواق أخرى، بما في ذلك الهند، وهو ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، وتخطط أيضا لتجميع حاسوب "آيباد" اللوحي هناك، وفقا لوكالة "رويترز".
وبدأت شركة "آبل" في تصنيع هواتف "آيفون" في الهند منذ عام 2017، بداية بـ"آيفون إس إي"، والذي تبعه هواف "آيفون 11" و"آيفون 12" والآن "آيفون 13".
هاتف آيفون 12 الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2021
"أبل" تبدأ تجميع "آيفون 12" بالهند
13 مارس 2021, 11:20 GMT
لكن لم يتم تصنيع أي من طرازات "آيفون برو" في الهند في الوقت الحالي.
وفي عام 2020، أطلقت شركة "آبل" متجرها عبر الإنترنت في الهند، والذي يوفر لعملائه طريقة مباشرة لشراء المنتجات مباشرة من الشركة دون الحاجة إلى الشراء من بائع التجزئة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала