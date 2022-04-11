أنقاض دونباس... أدلة قاطعة على جرائم الجيش الأوكراني

مايو/ أيار 2014. إحدى مواطنات مدينة سلافيانسك التي دمرت مدفعية الجيش الأوكراني دارها.
مايو/ أيار 2014. إحدى مواطنات مدينة سلافيانسك التي دمرت مدفعية الجيش الأوكراني دارها.
مايو/ أيار 2014. بيت هذا الرجل في بلدة تشيرفوني مولوتشار التابعة لمقاطعة دونيتسك أصابته قذيفة الجيش الأوكراني.
مايو/ أيار 2014. بيت هذا الرجل في بلدة تشيرفوني مولوتشار التابعة لمقاطعة دونيتسك أصابته قذيفة الجيش الأوكراني.
3 مايو/ أيار 2014. متطوع عاد إلى بيته في بلدة سيميونوفكا قرب مدينة سلافيانسك ليجد أنقاضا في مكان بيت أسرته...
3 مايو/ أيار 2014. متطوع عاد إلى بيته في بلدة سيميونوفكا قرب مدينة سلافيانسك ليجد أنقاضا في مكان بيت أسرته...
يوليو/ تموز 2014. الجيش الأوكراني يوجه ضربة لقرية لوغانسكايا.
يوليو/ تموز 2014. الجيش الأوكراني يوجه ضربة لقرية لوغانسكايا.
يوليو/ تموز 2014. مواطن في قرية لوغانسكايا يطفئ النار في بيته بعد قصف من قبل الطيران الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. مواطن في قرية لوغانسكايا يطفئ النار في بيته بعد قصف من قبل الطيران الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. مواطن من سكان بلدة ملايا فيرغونكا في بيته الذي دمره قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. مواطن من سكان بلدة ملايا فيرغونكا في بيته الذي دمره قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. سكان إحدى الدور التي دمرها قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني في بلدة ملايا فيرغونكا.
يوليو/ تموز 2014. سكان إحدى الدور التي دمرها قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني في بلدة ملايا فيرغونكا.
يوليو/ تموز 2014. مواطنة في مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك أمام أنقاض بيتها الذي دمره الطيران الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. مواطنة في مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك أمام أنقاض بيتها الذي دمره الطيران الأوكراني.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. فيكتور ستيبانينكو (70 عاما) أمام بيته الذي دمره صاروخ أوكراني وقتل زوجته و11 آخرين. ونجا فيكتور بأعجوبة إذ وقع على شجرة الشوح إثر السقوط من الطابق الرابع.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. فيكتور ستيبانينكو (70 عاما) أمام بيته الذي دمره صاروخ أوكراني وقتل زوجته و11 آخرين. ونجا فيكتور بأعجوبة إذ وقع على شجرة الشوح إثر السقوط من الطابق الرابع.
يوليو/ تموز 2014. آثار إغارة الطيران الأوكراني على مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك.
يوليو/ تموز 2014. آثار إغارة الطيران الأوكراني على مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.
فبراير/ شباط 2015. مواطن بلدة ديبالتسيفو أمام أحد المباني التي أصابها الدمار في قصف من قبل الجيش الأوكراني.
فبراير/ شباط 2015. مواطن بلدة ديبالتسيفو أمام أحد المباني التي أصابها الدمار في قصف من قبل الجيش الأوكراني.
أغسطس/آب 2015. بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. دمر قصف الجيش الأوكراني في الفترة 2014 – 2015 عددا كبيرا من الدور السكنية في منطقة دونباس.
أغسطس/آب 2015. بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. دمر قصف الجيش الأوكراني في الفترة 2014 – 2015 عددا كبيرا من الدور السكنية في منطقة دونباس.
أغسطس/آب 2015. امرأة أمام بيت دمره قصف أوكراني في بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك.
أغسطس/آب 2015. امرأة أمام بيت دمره قصف أوكراني في بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك.
يونيو/ حزيران 2017. أطفال يتفقدون كساء المبنى الذي أصابه الدمار في قصف أوكراني استهدف حي كييفسكي لمدينة دونيتسك.
يونيو/ حزيران 2017. أطفال يتفقدون كساء المبنى الذي أصابه الدمار في قصف أوكراني استهدف حي كييفسكي لمدينة دونيتسك.
بلدة يسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك. امرأة في الغرفة التي دمرتها مدفعية الجيش الأوكراني.
بلدة يسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك. امرأة في الغرفة التي دمرتها مدفعية الجيش الأوكراني.
يوليو/ تموز 2019. امرأة أمام شجرة التفاح في فناء الدار التي تعرضت إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية.
يوليو/ تموز 2019. امرأة أمام شجرة التفاح في فناء الدار التي تعرضت إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية.
نافذة مدمرة لإحدى الدور في بلدة أكتوبر بمقاطعة دونيتسك التي تعرضت لقصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني في ليل 22 – 23 سبتمبر/أيلول 2019.
نافذة مدمرة لإحدى الدور في بلدة أكتوبر بمقاطعة دونيتسك التي تعرضت لقصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني في ليل 22 – 23 سبتمبر/أيلول 2019.