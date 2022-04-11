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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/أنقاض-دونباس-أدلة-قاطعة-على-جرائم-الجيش-الأوكراني-1061083120.html
أنقاض دونباس... أدلة قاطعة على جرائم الجيش الأوكراني
أنقاض دونباس... أدلة قاطعة على جرائم الجيش الأوكراني
شنت السلطة الأوكرانية الجديدة في عام 2014 حربا على الناس في منطقة دونباس. وكانت النتيجة أن آلاف المواطنين سقطوا قتلى وجرحى بينما تحولت بيوت ومنشآت أخرى إلى... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
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دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

أنقاض دونباس... أدلة قاطعة على جرائم الجيش الأوكراني

14:34 GMT 11.04.2022
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شنت السلطة الأوكرانية الجديدة في عام 2014 حربا على الناس في منطقة دونباس. وكانت النتيجة أن آلاف المواطنين سقطوا قتلى وجرحى بينما تحولت بيوت ومنشآت أخرى إلى أنقاض. وفي ما يلي الصور الفوتوغرافية التي تُظهر جرائم نظام الحكم الأوكراني ضد المواطنين الآمنين.
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مايو/ أيار 2014. إحدى مواطنات مدينة سلافيانسك التي دمرت مدفعية الجيش الأوكراني دارها.

 مايو/ أيار 2014. إحدى مواطنات مدينة سلافيانسك التي دمرت مدفعية الجيش الأوكراني دارها. - سبوتنيك عربي
1/21
© Sputnik . Andrey Stenin
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مايو/ أيار 2014. إحدى مواطنات مدينة سلافيانسك التي دمرت مدفعية الجيش الأوكراني دارها.

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مايو/ أيار 2014. بيت هذا الرجل في بلدة تشيرفوني مولوتشار التابعة لمقاطعة دونيتسك أصابته قذيفة الجيش الأوكراني.

مايو/ أيار 2014. بيت هذا الرجل في بلدة تشيرفوني مولوتشار التابعة لمقاطعة دونيتسك أصابته قذيفة الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
2/21
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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مايو/ أيار 2014. بيت هذا الرجل في بلدة تشيرفوني مولوتشار التابعة لمقاطعة دونيتسك أصابته قذيفة الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

3 مايو/ أيار 2014. متطوع عاد إلى بيته في بلدة سيميونوفكا قرب مدينة سلافيانسك ليجد أنقاضا في مكان بيت أسرته...

3 مايو/ أيار 2014. متطوع عاد إلى بيته في بلدة سيميونوفكا قرب مدينة سلافيانسك ليجد أنقاضا في مكان بيت أسرته... - سبوتنيك عربي
3/21
© Sputnik . Andrey Stenin
/
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3 مايو/ أيار 2014. متطوع عاد إلى بيته في بلدة سيميونوفكا قرب مدينة سلافيانسك ليجد أنقاضا في مكان بيت أسرته...

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. الجيش الأوكراني يوجه ضربة لقرية لوغانسكايا.

 يوليو/ تموز 2014. الجيش الأوكراني يوجه ضربة لقرية لوغانسكايا. - سبوتنيك عربي
4/21
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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يوليو/ تموز 2014. الجيش الأوكراني يوجه ضربة لقرية لوغانسكايا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مواطن في قرية لوغانسكايا يطفئ النار في بيته بعد قصف من قبل الطيران الأوكراني.

 يوليو/ تموز 2014. مواطن في قرية لوغانسكايا يطفئ النار في بيته بعد قصف من قبل الطيران الأوكراني. - سبوتنيك عربي
5/21
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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يوليو/ تموز 2014. مواطن في قرية لوغانسكايا يطفئ النار في بيته بعد قصف من قبل الطيران الأوكراني.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مواطن من سكان بلدة ملايا فيرغونكا في بيته الذي دمره قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني.

يوليو/ تموز 2014. مواطن من سكان بلدة ملايا فيرغونكا في بيته الذي دمره قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
6/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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يوليو/ تموز 2014. مواطن من سكان بلدة ملايا فيرغونكا في بيته الذي دمره قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. سكان إحدى الدور التي دمرها قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني في بلدة ملايا فيرغونكا.

يوليو/ تموز 2014. سكان إحدى الدور التي دمرها قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني في بلدة ملايا فيرغونكا. - سبوتنيك عربي
7/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يوليو/ تموز 2014. سكان إحدى الدور التي دمرها قصف جوي من قبل الجيش الأوكراني في بلدة ملايا فيرغونكا.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مواطنة في مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك أمام أنقاض بيتها الذي دمره الطيران الأوكراني.

يوليو/ تموز 2014. مواطنة في مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك أمام أنقاض بيتها الذي دمره الطيران الأوكراني. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يوليو/ تموز 2014. مواطنة في مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك أمام أنقاض بيتها الذي دمره الطيران الأوكراني.

© Sputnik

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. فيكتور ستيبانينكو (70 عاما) أمام بيته الذي دمره صاروخ أوكراني وقتل زوجته و11 آخرين. ونجا فيكتور بأعجوبة إذ وقع على شجرة الشوح إثر السقوط من الطابق الرابع.

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. فيكتور ستيبانينكو (70 عاما) أمام بيته الذي دمره صاروخ أوكراني وقتل زوجته و11 آخرين. ونجا فيكتور بأعجوبة إذ وقع على شجرة الشوح إثر السقوط من الطابق الرابع. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. فيكتور ستيبانينكو (70 عاما) أمام بيته الذي دمره صاروخ أوكراني وقتل زوجته و11 آخرين. ونجا فيكتور بأعجوبة إذ وقع على شجرة الشوح إثر السقوط من الطابق الرابع.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. آثار إغارة الطيران الأوكراني على مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك.

 يوليو/ تموز 2014. آثار إغارة الطيران الأوكراني على مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
10/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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يوليو/ تموز 2014. آثار إغارة الطيران الأوكراني على مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم. - سبوتنيك عربي
11/21
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم. - سبوتنيك عربي
12/21
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم. - سبوتنيك عربي
13/21
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

© Sputnik . John Trast / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم. - سبوتنيك عربي
14/21
© Sputnik . John Trast
/
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يوليو/ تموز 2014. مدينة سنيجنويه بمقاطعة دونيتسك. رجال الإنقاذ والسكان المحليون يزيلون مخلفات إغارة الطيران الأوكراني على بيتهم.

© Sputnik . John Trast / الذهاب إلى بنك الصور

فبراير/ شباط 2015. مواطن بلدة ديبالتسيفو أمام أحد المباني التي أصابها الدمار في قصف من قبل الجيش الأوكراني.

فبراير/ شباط 2015. مواطن بلدة ديبالتسيفو أمام أحد المباني التي أصابها الدمار في قصف من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
15/21
© Sputnik . John Trast
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فبراير/ شباط 2015. مواطن بلدة ديبالتسيفو أمام أحد المباني التي أصابها الدمار في قصف من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

أغسطس/آب 2015. بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. دمر قصف الجيش الأوكراني في الفترة 2014 – 2015 عددا كبيرا من الدور السكنية في منطقة دونباس.

 أغسطس/آب 2015. بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. دمر قصف الجيش الأوكراني في الفترة 2014 – 2015 عددا كبيرا من الدور السكنية في منطقة دونباس. - سبوتنيك عربي
16/21
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
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أغسطس/آب 2015. بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. دمر قصف الجيش الأوكراني في الفترة 2014 – 2015 عددا كبيرا من الدور السكنية في منطقة دونباس.

© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصور

أغسطس/آب 2015. امرأة أمام بيت دمره قصف أوكراني في بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك.

 أغسطس/آب 2015. امرأة أمام بيت دمره قصف أوكراني في بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
17/21
© Sputnik . Iliya Pitalev
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أغسطس/آب 2015. امرأة أمام بيت دمره قصف أوكراني في بلدة ألكساندروفكا بمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Mikhail Parhomenko

يونيو/ حزيران 2017. أطفال يتفقدون كساء المبنى الذي أصابه الدمار في قصف أوكراني استهدف حي كييفسكي لمدينة دونيتسك.

يونيو/ حزيران 2017. أطفال يتفقدون كساء المبنى الذي أصابه الدمار في قصف أوكراني استهدف حي كييفسكي لمدينة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
18/21
© Sputnik . Mikhail Parhomenko

يونيو/ حزيران 2017. أطفال يتفقدون كساء المبنى الذي أصابه الدمار في قصف أوكراني استهدف حي كييفسكي لمدينة دونيتسك.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

بلدة يسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك. امرأة في الغرفة التي دمرتها مدفعية الجيش الأوكراني.

 بلدة يسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك. امرأة في الغرفة التي دمرتها مدفعية الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
19/21
© Sputnik . Sergey Averin
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بلدة يسينوفاتايا بمقاطعة دونيتسك. امرأة في الغرفة التي دمرتها مدفعية الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

يوليو/ تموز 2019. امرأة أمام شجرة التفاح في فناء الدار التي تعرضت إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية.

يوليو/ تموز 2019. امرأة أمام شجرة التفاح في فناء الدار التي تعرضت إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية. - سبوتنيك عربي
20/21
© Sputnik . Sergey Averin
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يوليو/ تموز 2019. امرأة أمام شجرة التفاح في فناء الدار التي تعرضت إلى قصف من قبل القوات الأوكرانية.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

نافذة مدمرة لإحدى الدور في بلدة أكتوبر بمقاطعة دونيتسك التي تعرضت لقصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني في ليل 22 – 23 سبتمبر/أيلول 2019.

 نافذة مدمرة لإحدى الدور في بلدة أكتوبر بمقاطعة دونيتسك التي تعرضت لقصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني في ليل 22 – 23 سبتمبر/أيلول 2019. - سبوتنيك عربي
21/21
© Sputnik . Sergey Averin
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نافذة مدمرة لإحدى الدور في بلدة أكتوبر بمقاطعة دونيتسك التي تعرضت لقصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني في ليل 22 – 23 سبتمبر/أيلول 2019.

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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:29 GMT
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