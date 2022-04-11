https://arabic.sputniknews.com/20220411/أوكرانيا-في-فترة-ما-بين-عامي-2004-و2022-من-أول-هزة-ثورية-إلى-كارثة-1061063049.html
أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة
أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة
من عام 2004 إلى عام 2022، انتقلت أوكرانيا من الانقسام الانتخابي و "الثورة البرتقالية" إلى حرب بدأت في عام 2014، أودت بحياة الآلاف ولم تنته بعد. لماذا قرر... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:16+0000
2022-04-11T08:16+0000
2022-04-11T08:24+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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وسائط متعددة, инфографика, أخبار أوكرانيا, انفوجرافيك
أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة
08:16 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 11.04.2022) تابعنا عبر
من عام 2004 إلى عام 2022، انتقلت أوكرانيا من الانقسام الانتخابي و "الثورة البرتقالية" إلى حرب بدأت في عام 2014، أودت بحياة الآلاف ولم تنته بعد. لماذا قرر دونباس أنه ليس في طريقه مع أوكرانيا؟ كيف قام كل من الرؤساء، طوعا أو عن غير قصد، بتقريب البلاد من الإبادة الجماعية لعدة ملايين من المدنيين؟ شاهد الإنفوجراف من "سبوتنيك".