عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
https://arabic.sputniknews.com/20220411/أوكرانيا-في-فترة-ما-بين-عامي-2004-و2022-من-أول-هزة-ثورية-إلى-كارثة-1061063049.html
أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة
أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة
من عام 2004 إلى عام 2022، انتقلت أوكرانيا من الانقسام الانتخابي و "الثورة البرتقالية" إلى حرب بدأت في عام 2014، أودت بحياة الآلاف ولم تنته بعد. لماذا قرر... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:16+0000
2022-04-11T08:24+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061062404_0:311:1001:874_1920x0_80_0_0_5ca89b8963451bf33dda17e025963733.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061062404_0:218:1001:968_1920x0_80_0_0_1479c6730460e6321b402651f6e385ee.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وسائط متعددة, инфографика, أخبار أوكرانيا, انفوجرافيك

أوكرانيا في فترة ما بين عامي 2004 و2022: من أول هزة "ثورية" إلى كارثة

08:16 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 08:24 GMT 11.04.2022)
تابعنا عبرTelegram
من عام 2004 إلى عام 2022، انتقلت أوكرانيا من الانقسام الانتخابي و "الثورة البرتقالية" إلى حرب بدأت في عام 2014، أودت بحياة الآلاف ولم تنته بعد. لماذا قرر دونباس أنه ليس في طريقه مع أوكرانيا؟ كيف قام كل من الرؤساء، طوعا أو عن غير قصد، بتقريب البلاد من الإبادة الجماعية لعدة ملايين من المدنيين؟ شاهد الإنفوجراف من "سبوتنيك".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала