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إثيوبيا تستقبل 1346 مواطنا قادمين من السعودية
إثيوبيا تستقبل 1346 مواطنا قادمين من السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، عودة 1346 مواطنا إثيوبيا من المملكة العربية السعودية.‏ 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:38+0000
2022-04-11T16:38+0000
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ونشرت الوزارة صورا للحظة عودة مواطنيها من المملكة.وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية وصول 397 مواطنا إلى العاصمة أديس أبابا قادمين من المملكة ‏العربية السعودية.وبدأت إثيوبيا عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية من يوم الثلاثاء، 29 مارس/ آذار الماضي.وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.وذكر البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".وأوضح أن "لجنة وطنية تم تشكيلها للعمل بهذه المسألة بمساعدة 16 مؤسسة أخرى في البلاد"، لافتة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.‏
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أخبار إثيوبيا, العالم, السعودية

إثيوبيا تستقبل 1346 مواطنا قادمين من السعودية

16:38 GMT 11.04.2022
© AP Photo / Elias Asmareالخطوط الجوية الإثيوبية
الخطوط الجوية الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
الخطوط الجوية الإثيوبية
© AP Photo / Elias Asmare
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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، عودة 1346 مواطنا إثيوبيا من المملكة العربية السعودية.‏
ونشرت الوزارة صورا للحظة عودة مواطنيها من المملكة.
وفي الأول من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية وصول 397 مواطنا إلى العاصمة أديس أبابا قادمين من المملكة ‏العربية السعودية.
وبدأت إثيوبيا عملية إعادة مواطنيها من المملكة العرية السعودية من يوم الثلاثاء، 29 مارس/ آذار الماضي.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية، أكدت أن مواطنيها الذين يعانون ظروفا صعبة في المملكة العربية السعودية ستتم إعادتهم ابتداء من الثلاثاء المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.
وذكر البيان: "إن الاستعدادات التي كان يتم العمل عليها حتى الآن لإعادة الإثيوبيين الذين يعيشون في أوضاع صعبة قد اكتملت".
وأوضح أن "لجنة وطنية تم تشكيلها للعمل بهذه المسألة بمساعدة 16 مؤسسة أخرى في البلاد"، لافتة إلى أن "الجهود جارية لإعادة أكثر من 102 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية إلى أرض الوطن".
جدير بالذكر أن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفًا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية، وفقا للحكومة الإثيوبية.‏
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