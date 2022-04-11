https://arabic.sputniknews.com/20220411/إجلاء-47-بحارا-من-3-سفن-من-ميناء-ماريوبول-1061090899.html

إجلاء 47 بحارا من 3 سفن من ميناء ماريوبول

إجلاء 47 بحارا من 3 سفن من ميناء ماريوبول

أعلن المتحدث باسم قوات الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، اليوم الاثنين، إجلاء 47 بحارا من ميناء ماريوبول. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T17:33+0000

2022-04-11T17:33+0000

2022-04-11T17:33+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار جمهورية دونيتسك

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ماريوبول - سبوتنيك. وقال باسورين للصحفيين: "تم إجلاء 47 بحارا من 3 سفن. أما الباقون فلم يتم إجلاؤهم بعد".من جهته، أعلن قبطان السفينة "آزوف كونكورد"، نيكولاي غالاكتيونوف، أنه لا يزال هناك سفنا بأطقمها في الميناء.وذكرت دونيتسك في وقت سابق أن النازيين استولوا على سفينتين أجنبيتين في ماريوبول، واحتجزوا بحارتهما.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، انتقال مرفأ مدينة ماريوبول إلى سيطرة قواته.يذكر أن مدينة ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، كانت لحظة إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد مدينة دونيتسك. ومع ذلك، تمكن الجيش الأوكراني في حزيران/يونيو من ذلك العام، من استعادة السيطرة على ماريوبول، وأصبحت ضواحيها الشرقية واحدة من أكثر أماكن النزاع سخونة في أوكرانيا.وفي 7 آذار/ مارس عام 2022 ، صرح نائب قائد كتيبة "فوستوك" (الشرق) في جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر سيميونوف، بأنه تم فرض حصار على المدينة، وبدأت عملية تطهير بعض مناطقها. وفي الوقت الحالي تدور في ماريوبول معارك من أجل تحرير المدينة بأسرها.ومن بين الوحدات الأوكرانية التي تقاتل في ماريوبول، فوج "آزوف" الذي يضم المتطرفين قوميا، وقامت الجهات المختصة في روسيا الاتحادية بفتح قضية جنائية ضد أفراده.

https://arabic.sputniknews.com/20220411/قوات-دونيتسك-تسيطر-على-كامل-ميناء-ماريوبول--1061082447.html

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