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إدانة علي حربي بقتل البرلماني البريطاني ديفيد أميس
إدانة علي حربي بقتل البرلماني البريطاني ديفيد أميس
أدين إرهابي بريطاني يدعى علي حربي، اليوم الاثنين، بجريمة قتل البرلماني البريطاني، ديفيد أميس، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T12:29+0000
2022-04-11T12:29+0000
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وقالت "رويترز" إن حربي يعتنق فكر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وقد أدين اليوم الاثنين بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس داخل كنيسة كان يلتقي فيها بالناخبين.وأدانت هيئة محلفين في محكمة أولد بيلي بلندن، حربي (البالغ من العمر 26 عاما) بتهمة طعن النائب أميس حتى الموت والتخطيط لمهاجمة نواب آخرين، وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولة استغرقت 18 دقيقة فقط.من جانبه، برر حربي فعلته قائلا إن "أميس يستحق الموت بسبب تصويته لصالح تنفيذ الضربات الجوية على سوريا في عامي 2014 و 2015".يذكر أن علي حربي مواطن بريطاني وابن مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء الصومال السابق، وكان قد وجه عدة طعنات إلى أميس أودت بحياته في أكتوبر الماضي، ووصف ممثلو الادعاء حربي بأنه "إرهابي إسلامي متشدد ومتطرف".
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إدانة علي حربي بقتل البرلماني البريطاني ديفيد أميس

12:29 GMT 11.04.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLSالشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا
الشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© REUTERS / PETER NICHOLLS
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أدين إرهابي بريطاني يدعى علي حربي، اليوم الاثنين، بجريمة قتل البرلماني البريطاني، ديفيد أميس، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت "رويترز" إن حربي يعتنق فكر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وقد أدين اليوم الاثنين بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس داخل كنيسة كان يلتقي فيها بالناخبين.
وأدانت هيئة محلفين في محكمة أولد بيلي بلندن، حربي (البالغ من العمر 26 عاما) بتهمة طعن النائب أميس حتى الموت والتخطيط لمهاجمة نواب آخرين، وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولة استغرقت 18 دقيقة فقط.
من جانبه، برر حربي فعلته قائلا إن "أميس يستحق الموت بسبب تصويته لصالح تنفيذ الضربات الجوية على سوريا في عامي 2014 و 2015".
يذكر أن علي حربي مواطن بريطاني وابن مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء الصومال السابق، وكان قد وجه عدة طعنات إلى أميس أودت بحياته في أكتوبر الماضي، ووصف ممثلو الادعاء حربي بأنه "إرهابي إسلامي متشدد ومتطرف".
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