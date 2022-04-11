https://arabic.sputniknews.com/20220411/إدراج-شركات-الطيران-الروسية-بالقائمة-السوداء-سيؤدي-إلى-اتخاذ-تدابير-تجاه-الشركات-الأوروبية-1061091713.html
إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية
إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية
أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتيسا"، اليوم الإثنين، أن قرار المفوضية الأوروبية بإدراج عدد من شركات الطيران الروسية إلى ما يسمي بـ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T17:53+0000
2022-04-11T17:53+0000
2022-04-11T17:53+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوكالة: "إن قرار إدراج عدد من شركات الطيران الروسية المعتمدة من قبل الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في ما يسمى بـ "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار سياسة التمييز وانتهاك أحكام قانون الطيران الدولي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير للرد عليه من قبل سلطات الطيران في روسيا تجاه شركات الطيران للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/المفوضية-الأوروبية-تحظر-نشاط-وعمل-20-شركة-طيران-روسية-على-أراضيها-1061074444.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html
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روسيا
إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية
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أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتيسا"، اليوم الإثنين، أن قرار المفوضية الأوروبية بإدراج عدد من شركات الطيران الروسية إلى ما يسمي بـ "القائمة السوداء" سيؤدي إلى اتخاذ تدابير من قبل سلطات الطيران الروسية تجاه شركات الطيران بالاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الوكالة: "إن قرار إدراج عدد من شركات الطيران الروسية المعتمدة من قبل الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في ما يسمى بـ "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار سياسة التمييز وانتهاك أحكام قانون الطيران الدولي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير للرد عليه من قبل سلطات الطيران في روسيا تجاه شركات الطيران للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".
وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.