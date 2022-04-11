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https://arabic.sputniknews.com/20220411/إدراج-شركات-الطيران-الروسية-بالقائمة-السوداء-سيؤدي-إلى-اتخاذ-تدابير-تجاه-الشركات-الأوروبية-1061091713.html
إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية
إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية
أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتيسا"، اليوم الإثنين، أن قرار المفوضية الأوروبية بإدراج عدد من شركات الطيران الروسية إلى ما يسمي بـ... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T17:53+0000
2022-04-11T17:53+0000
روسيا
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وجاء في بيان الوكالة: "إن قرار إدراج عدد من شركات الطيران الروسية المعتمدة من قبل الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في ما يسمى بـ "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار سياسة التمييز وانتهاك أحكام قانون الطيران الدولي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير للرد عليه من قبل سلطات الطيران في روسيا تجاه شركات الطيران للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/المفوضية-الأوروبية-تحظر-نشاط-وعمل-20-شركة-طيران-روسية-على-أراضيها-1061074444.html
https://arabic.sputniknews.com/20220407/شركة-مصر-للطيران-تعلن-استئناف-رحلاتها-إلى-روسيا-ابتداء-من-9-أبريل-1060926064.html
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روسيا

إدراج شركات الطيران الروسية بالقائمة السوداء سيؤدي إلى اتخاذ تدابير تجاه الشركات الأوروبية

17:53 GMT 11.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في روسيا "روسافياتيسا"، اليوم الإثنين، أن قرار المفوضية الأوروبية بإدراج عدد من شركات الطيران الروسية إلى ما يسمي بـ "القائمة السوداء" سيؤدي إلى اتخاذ تدابير من قبل سلطات الطيران الروسية تجاه شركات الطيران بالاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان الوكالة: "إن قرار إدراج عدد من شركات الطيران الروسية المعتمدة من قبل الوكالة الفدرالية للنقل الجوي في ما يسمى بـ "القائمة السوداء" للاتحاد الأوروبي يشير إلى استمرار سياسة التمييز وانتهاك أحكام قانون الطيران الدولي، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى اتخاذ تدابير للرد عليه من قبل سلطات الطيران في روسيا تجاه شركات الطيران للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
أعلنت المفوضية الأوروبية، إضافة 20 شركة طيران روسية لقائمة السلامة الجوية وحظر نشاطها في دول الاتحاد الأوروبي، "لانتهاكها معايير السلامة الدولية".
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسيل، بلجيكا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
المفوضية الأوروبية تحظر نشاط وعمل 20 شركة طيران روسية على أراضيها
12:16 GMT
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "سيتم حظر نشاط 20 شركة طيران روسية في الاتحاد الأوروبي لانتهاكها معايير السلامة الدولية".
وأضاف البيان قائلا: "لن يُسمح لشركات الطيران المدرجة في القائمة بالهبوط أو التحليق في أجواء الدول الأوروبية وذلك على خلفية سماح الشركات المعنية بتشغيل طائرات مملوكة دون شهادة طيران صالحة".
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن الشركة أوقفت جميع خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وتوريد قطع الغيار لروسيا.
مطار القاهرة، مصر للطيران، مصر 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
شركة "مصر للطيران" تعلن استئناف رحلاتها إلى روسيا ابتداء من 9 أبريل
7 أبريل, 07:46 GMT
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