https://arabic.sputniknews.com/20220411/إسقاط-مسيرة-أوكرانية-شمال-القرم-الروسية-1061057887.html
إسقاط مسيرة أوكرانية شمال القرم الروسية
إسقاط مسيرة أوكرانية شمال القرم الروسية
أعلن مصدر في الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T02:40+0000
2022-04-11T02:40+0000
2022-04-11T02:40+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر ، "حسب المعلومات الأولية، أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم".وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة بالقرب من قرية تافريتشيسكي في منطقة كراسنو بريكوبسكي.وأشار المصدر إلى أن حطام الطائرة ألحق أضرارا بأحد المنازل ولم تقع إصابات بشرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بوليانسكي-لم-يتم-النظر-بمسألة-تشكيل-مجموعة-تحقيق-دولية-بشأن-قصة-استفزاز-بوتشا-حتى-الآن-1061057628.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية
إسقاط مسيرة أوكرانية شمال القرم الروسية
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أعلن مصدر في الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم.
موسكو – سبوتنيك. وقال المصدر ، "حسب المعلومات الأولية، أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية
في شمال شبه جزيرة القرم".
وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة بالقرب من قرية تافريتشيسكي في منطقة كراسنو بريكوبسكي.
وأشار المصدر إلى أن حطام الطائرة ألحق أضرارا بأحد المنازل ولم تقع إصابات بشرية.