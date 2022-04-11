https://arabic.sputniknews.com/20220411/إعلام-الفاتيكان-يبحث-إمكانية-لقاء-البابا-فرنسيس-والبطريرك-كيريل-في-القدس-1061088904.html
إعلام: الفاتيكان يبحث إمكانية لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في القدس
إعلام: الفاتيكان يبحث إمكانية لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في القدس
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن الفاتيكان يبحث إمكانية عقد لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل في القدس. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T16:03+0000
2022-04-11T16:03+0000
2022-04-11T16:03+0000
العالم
البطريرك كيريل
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الأسبوع الماضي، إن لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل يمكن أن يتم على أرض محايدة، وهذا هو الشرط الأساسي.ويبحث الفاتيكان إمكانية تمديد رحلة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران / يونيو حتى يتمكن من السفر إلى القدس ويلتقي بالبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل هناك.وسيكون الاجتماع إذا تم عقده، هو الثاني لممثلي الكنائس، الأول عقد في كوبا في عام 2016.يذكر أن وسائل إعلام لبنانية، أعلنت في شهر شباط الماضي، نقلا عن أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان يدرس إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/البابا-فرانسيس-قد-يزور-لبنان-خلال-العام-الجاري-1058280909.html
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العالم, البطريرك كيريل, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إعلام: الفاتيكان يبحث إمكانية لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل في القدس
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ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، أن الفاتيكان يبحث إمكانية عقد لقاء بين البابا فرنسيس وبطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل في القدس.
وقال وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الأسبوع الماضي، إن لقاء البابا فرنسيس والبطريرك كيريل
يمكن أن يتم على أرض محايدة، وهذا هو الشرط الأساسي.
ويبحث الفاتيكان إمكانية تمديد رحلة البابا فرنسيس إلى لبنان في حزيران / يونيو حتى يتمكن من السفر إلى القدس ويلتقي بالبطريرك الأرثوذكسي الروسي كيريل هناك.
وسيكون الاجتماع إذا تم عقده، هو الثاني لممثلي الكنائس، الأول عقد في كوبا في عام 2016.
يذكر أن وسائل إعلام لبنانية، أعلنت في شهر شباط الماضي، نقلا عن أمين سر دولة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، أن الفاتيكان يدرس إمكانية قيام البابا فرانسيس بزيارة لبنان خلال العام الجاري
، في حال كانت الظروف مواتية لمثل هذه الزيارة.