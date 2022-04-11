https://arabic.sputniknews.com/20220411/إيران-تكشف-رسميا-عن-اتفاق-بشأن-الإفراج-عن-7-مليارات-دولار-مجمدة-1061066635.html
إيران تكشف رسميا عن اتفاق بشأن الإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة
إيران تكشف رسميا عن اتفاق بشأن الإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن اتفاق بين إيران وعدد من الدول للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T09:32+0000
2022-04-11T09:32+0000
2022-04-11T09:32+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن زاده، في مقابلة مع مراسلها، تأكيده التوصل إلى اتفاق بين إيران وبعض الدول بشأن 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة، حيث تم تحديد الإطار اللازم للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإیرانیة المجمدة.وأعلنت وكالة "إرنا" عن زیارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران غدًا الثلاثاء، بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإیرانیة المجمدة.وتداولت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس الماضي، معلومات تفصيلية تخص اتفاقا يتعلق بالإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إحدى الدول.وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "فارس" الإيرانية، فإن "اتفاق الإفراج عن الأرصدة المجمدة تم توقيعه وبات قطعيا، ويحدد الإطار والآلية اللازمة لرفع الحظر عن جزء ملحوظ من الأرصدة المجمدة"، موضحة أن حجم الأرصدة المزمع الإفراج عنها يضاعف لمرات المبلغ المتوصل إليه بموجب الاتفاق مع بريطانيا ( 470 مليون يورو).وتؤكد المعلومات أنه "بموجب الآلية المحددة سيتم إيداع مبالغ الأرصدة المجمدة بعد الإفراج عنها في إطار زمني يمتد عدة أسابيع، في أحد حسابات إيران المصرفية، وأن الإطار المتفق عليه يماثل الاتفاق المتوصل عليه مؤخرا والمفرج بموجبه عن نحو 470 مليون يورو وتم إيداعها في حسابات إيران أيضا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إيران تكشف رسميا عن اتفاق بشأن الإفراج عن 7 مليارات دولار مجمدة
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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن اتفاق بين إيران وعدد من الدول للإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة.
ونقلت وكالة "إرنا" عن زاده، في مقابلة مع مراسلها، تأكيده التوصل إلى اتفاق بين إيران وبعض الدول بشأن 7 مليارات دولار من الأموال المجمدة، حيث تم تحديد الإطار اللازم للإفراج عن جزء كبير من الأرصدة الإیرانیة المجمدة.
وأعلنت وكالة "إرنا"
عن زیارة مسؤول إقليمي رفيع المستوى إلى طهران غدًا الثلاثاء، بهدف اتخاذ الخطوة الأخيرة للإفراج عن سبعة مليارات دولار من الأرصدة الإیرانیة المجمدة.
وتداولت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس الماضي، معلومات تفصيلية تخص اتفاقا يتعلق بالإفراج عن أرصدة إيران المجمدة في إحدى الدول.
وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "فارس" الإيرانية، فإن "اتفاق الإفراج عن الأرصدة
المجمدة تم توقيعه وبات قطعيا، ويحدد الإطار والآلية اللازمة لرفع الحظر عن جزء ملحوظ من الأرصدة المجمدة"، موضحة أن حجم الأرصدة المزمع الإفراج عنها يضاعف لمرات المبلغ المتوصل إليه بموجب الاتفاق مع بريطانيا ( 470 مليون يورو).
وتؤكد المعلومات أنه "بموجب الآلية المحددة سيتم إيداع مبالغ الأرصدة المجمدة بعد الإفراج عنها في إطار زمني يمتد عدة أسابيع، في أحد حسابات إيران المصرفية، وأن الإطار المتفق عليه يماثل الاتفاق المتوصل عليه مؤخرا والمفرج بموجبه عن نحو 470 مليون يورو وتم إيداعها في حسابات إيران أيضا".