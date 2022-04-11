https://arabic.sputniknews.com/20220411/اشتباكات-بين-جماعتين-مسلحتين-في-الكونغو-الديمقراطية-تسفر-عن-مصرع-11-عنصرا-وإصابة-العشرات-1061084945.html

اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في الكونغو الديمقراطية تسفر عن مصرع 11 عنصرا وإصابة العشرات

اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في الكونغو الديمقراطية تسفر عن مصرع 11 عنصرا وإصابة العشرات

القاهرة، 11 أبريل - سبوتنيك. لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، خلال مواجهات مسلحة بين جماعتي "التعاون لتنمية الكونغو" و"زائير"، في قريتي "أنديسا" و"ماتورو"... 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T15:05+0000

2022-04-11T15:05+0000

2022-04-11T15:05+0000

الكونغو

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وبحسب موقع "رايو أوكابي"، المحلي، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الاثنين، فإن "تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات من جانب مليشيات التعاون لتنمية الكونغو، فضلا عن مصرع اثنين وإصابة 4 من عناصر جماعة زائير، وذلك خلال الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين، أمس".وأفادت المصادر للموقع، بـ "وقوع العديد من الأشخاص في الأسر من كلا الجانبين"؛ مشيرة إلى نزوح الأهالي إلى المناطق المجاورة، هربا من المواجهات.وتشهد البلاد مواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين؛ حيث قُتل 20 شخصا على الأقل، في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، اليوم الاثنين على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إحراق العديد من المنازل، وكذلك مبنى صحي.وفي الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، مقتل 18 من جماعة مسلحة واثنين من جنودها، في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات شرق البلاد.

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الكونغو