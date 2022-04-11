https://arabic.sputniknews.com/20220411/اشتباكات-بين-جماعتين-مسلحتين-في-الكونغو-الديمقراطية-تسفر-عن-مصرع-11-عنصرا-وإصابة-العشرات-1061084945.html
اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في الكونغو الديمقراطية تسفر عن مصرع 11 عنصرا وإصابة العشرات
اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في الكونغو الديمقراطية تسفر عن مصرع 11 عنصرا وإصابة العشرات
القاهرة، 11 أبريل - سبوتنيك. لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، خلال مواجهات مسلحة بين جماعتي "التعاون لتنمية الكونغو" و"زائير"، في قريتي "أنديسا" و"ماتورو"... 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:05+0000
2022-04-11T15:05+0000
2022-04-11T15:05+0000
الكونغو
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وبحسب موقع "رايو أوكابي"، المحلي، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الاثنين، فإن "تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات من جانب مليشيات التعاون لتنمية الكونغو، فضلا عن مصرع اثنين وإصابة 4 من عناصر جماعة زائير، وذلك خلال الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين، أمس".وأفادت المصادر للموقع، بـ "وقوع العديد من الأشخاص في الأسر من كلا الجانبين"؛ مشيرة إلى نزوح الأهالي إلى المناطق المجاورة، هربا من المواجهات.وتشهد البلاد مواجهات بين الجماعات المسلحة، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين؛ حيث قُتل 20 شخصا على الأقل، في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، اليوم الاثنين على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إحراق العديد من المنازل، وكذلك مبنى صحي.وفي الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، مقتل 18 من جماعة مسلحة واثنين من جنودها، في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات شرق البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكونغو
اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في الكونغو الديمقراطية تسفر عن مصرع 11 عنصرا وإصابة العشرات
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القاهرة، 11 أبريل - سبوتنيك. لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، خلال مواجهات مسلحة بين جماعتي "التعاون لتنمية الكونغو" و"زائير"، في قريتي "أنديسا" و"ماتورو" بإقليم دجوغو، شمال شرقي الكونغو الديموقراطية.
وبحسب موقع "رايو أوكابي"، المحلي، نقلا عن مصادر محلية، اليوم الاثنين، فإن "تسعة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب العشرات من جانب مليشيات التعاون
لتنمية الكونغو، فضلا عن مصرع اثنين وإصابة 4 من عناصر جماعة زائير، وذلك خلال الاشتباكات التي نشبت بين الطرفين، أمس".
وأفادت المصادر للموقع، بـ "وقوع العديد من الأشخاص في الأسر من كلا الجانبين"؛ مشيرة إلى نزوح الأهالي إلى المناطق المجاورة، هربا من المواجهات.
ولفت الموقع الإخباري إلى أن قوات الجيش، لم تتدخل حتى الآن في تلك المنطقة، التي نزح سكانها بالكامل.
وتشهد البلاد مواجهات بين الجماعات المسلحة
، أو ضد قوات الجيش أو المدنيين؛ حيث قُتل 20 شخصا على الأقل، في هجوم شنه متمردون أوغنديون، تابعون لجماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة، اليوم الاثنين على قرية في إقليم إيتوري، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن إحراق العديد من المنازل، وكذلك مبنى صحي.
وفي الخامس من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت القوات المسلحة في الكونغو الديمقراطية، مقتل 18 من جماعة مسلحة واثنين من جنودها، في كمين في منطقة مضطربة في المرتفعات شرق البلاد.