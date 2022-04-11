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الدفاع الروسية: تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في دنيبروبتروفسك نقلت من أوروبا
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220411/اعتراف-أمريكي-السياسة-الأمريكية-تقف-وراء-العملية-الروسية-بأوكرانيا-1061058940.html
اعتراف أمريكي: السياسة الأمريكية تقف وراء العملية الروسية بأوكرانيا
اعتراف أمريكي: السياسة الأمريكية تقف وراء العملية الروسية بأوكرانيا
حالت السياسة الأمريكية دون حل الأزمة الأوكرانية وتسببت في العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، أعلن ذلك رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T06:22+0000
2022-04-11T06:22+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال ساكس في كلمة له خلال مؤتمر نظمته مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" الأمريكية، إن واشنطن استفزت موسكو بإصرارها على حق كييف في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حين لفتت موسكو اهتمام واشنطن إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعني تجاوز أحد الخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا.وأشار إلى "أننا رفضنا الاستجابة لمطلب الروس على الرغم من أننا كشفنا للأوكرانيين في الأحاديث الخاصة أننا لا ننوي تنفيذ وعدنا" (بضم الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الحلف).وأضاف: "كانت الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتي بسبب أسلحة هجومية نُشرت في مكان يبعد عن شواطئنا بـ90 ميلا في عام 1962، ولكننا ننظر إلى قلق الروس المماثل على أنه ضرب من الجنون أو التزييف".واعتبر ساكس أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت نهجا فاشلا حينما لم تبذل ما بوسعها لتفادي العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.
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العالم, روسيا

اعتراف أمريكي: السياسة الأمريكية تقف وراء العملية الروسية بأوكرانيا

06:22 GMT 11.04.2022
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورالعملية العسكرية الروسية
العملية العسكرية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Министерство обороны РФ
/
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حالت السياسة الأمريكية دون حل الأزمة الأوكرانية وتسببت في العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، أعلن ذلك رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس.
وقال ساكس في كلمة له خلال مؤتمر نظمته مجلة "أميريكان كونسيرفاتيف" الأمريكية، إن واشنطن استفزت موسكو بإصرارها على حق كييف في ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حين لفتت موسكو اهتمام واشنطن إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو يعني تجاوز أحد الخطوط الحمراء التي رسمتها روسيا.
وأشار إلى "أننا رفضنا الاستجابة لمطلب الروس على الرغم من أننا كشفنا للأوكرانيين في الأحاديث الخاصة أننا لا ننوي تنفيذ وعدنا" (بضم الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الحلف).
وأضاف: "كانت الولايات المتحدة مستعدة للدخول في مواجهة نووية مع الاتحاد السوفيتي بسبب أسلحة هجومية نُشرت في مكان يبعد عن شواطئنا بـ90 ميلا في عام 1962، ولكننا ننظر إلى قلق الروس المماثل على أنه ضرب من الجنون أو التزييف".
واعتبر ساكس أن وزارة الخارجية الأمريكية اتخذت نهجا فاشلا حينما لم تبذل ما بوسعها لتفادي العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط 2022.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:44 GMT
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