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https://arabic.sputniknews.com/20220411/اكتشاف-مستودع-ضخم-لتهريب-الحيوانات-المحنطة-في-إسبانيا-فيديو-1061064067.html
اكتشاف مستودع ضخم لتهريب الحيوانات المحنطة في إسبانيا... فيديو
اكتشاف مستودع ضخم لتهريب الحيوانات المحنطة في إسبانيا... فيديو
اكتشفت الشرطة الإسبانية مستودعا ضخما للحيوانات المحنطة، يعتبر أحد أكبر المستودعات من نوعه في أوروبا، وذلك أثناء تحقيق في تهريب محتمل. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T08:30+0000
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وقالت "يورونيوز" إن الشرطة عثرت على المستودع في مدنية بلنسية، ووجدت فيه حيوانات محنطة، منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.وأفادت قوات الحرس المدني الإسباني بأنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية، حيث ضم المستودع مجموعة حيوانات محنطة زاد عددها عن 400 نوع محمي.واشتمل المستودع على بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق، وتقدر قيمة الحيوانات المحنطة بنحو 29 مليون يورو (32 مليون دولار).
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اكتشاف مستودع ضخم لتهريب الحيوانات المحنطة في إسبانيا... فيديو

08:30 GMT 11.04.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 11.04.2022)
© Chris Crismanبيث بفيرلي تعمل في تحنيط الحيوانات، فيلاديلفيا، الولايات المتحدة
بيث بفيرلي تعمل في تحنيط الحيوانات، فيلاديلفيا، الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
© Chris Crisman
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اكتشفت الشرطة الإسبانية مستودعا ضخما للحيوانات المحنطة، يعتبر أحد أكبر المستودعات من نوعه في أوروبا، وذلك أثناء تحقيق في تهريب محتمل.
وقالت "يورونيوز" إن الشرطة عثرت على المستودع في مدنية بلنسية، ووجدت فيه حيوانات محنطة، منها وحيد القرن ودببة قطبية وأفيال.
وأفادت قوات الحرس المدني الإسباني بأنها اكتشفت ما يزيد على ألف عينة في مستودع صناعي بمساحة 50 ألف متر مربع في بيتيرا ببلنسية، حيث ضم المستودع مجموعة حيوانات محنطة زاد عددها عن 400 نوع محمي.
واشتمل المستودع على بعض الأنواع المنقرضة مثل المها المقوسة القرون، أو المهددة بالانقراض بشدة مثل النمر البنغالي. ومن بين الأنواع الأخرى أسود ونمور وفهود وحيوان الوشق، وتقدر قيمة الحيوانات المحنطة بنحو 29 مليون يورو (32 مليون دولار).
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