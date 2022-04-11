https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأردن-يعتمد-استراتيجية-وطنية-للتوسع-في-زراعة-القمح-والشعير-1061080222.html

الأردن يعتمد استراتيجية وطنية للتوسع في زراعة القمح والشعير

الأردن يعتمد استراتيجية وطنية للتوسع في زراعة القمح والشعير

أعلن وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، تقوم على 4 محاور رئيسية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-11T13:42+0000

2022-04-11T13:42+0000

2022-04-11T13:42+0000

اقتصاد

أخبار الأردن

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وتعتمد الخطة على تخصيص حزم إقراضية دون فائدة للمزارعين عبر الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، وتوفير البذور للمزارعين في مناطق الزراعة، حسبما ذكرت وكالة "عمون".وقال الحنيفات خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي، إنه سيجري توفير البذور اللازمة لزراعة القمح والشعير بما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة.وأكد على استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي، دعما للقطاع ووصولا إلى أعلى إنتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية، وذلك رغم شح المياه والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي أثر بشكل كبير على هذه الزراعات.وناقش الوزير مع الحضور أهم الخطط والإستراتيجيات والأفكار الداعمة للتوسع في زراعة القمح والشعير؛ كونها محاصيل إستراتيجية تشكل الركن الأساسي في هرم الأمن الغذائي.وأوضح أن دور وزارة الزراعة هنا، هو دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق أكبر عائد ممكن.واستمع الحضور لمداخلات الوزير الحنيفات والمدراء العموميين في الوزارة حول الإجراءات المتخذه ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وإنجازات الربع الأول من الخطة وأثرها على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة، حيث ثمن أعضاء الجمعية جهود الوزارة المبذولة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

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