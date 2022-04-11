https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأرصاد-المصرية-تتوقع-انخفاض-درجات-الحرارة-1061086495.html
الأرصاد المصرية تتوقع انخفاض درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تتوقع انخفاض درجات الحرارة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار انخفاض درجات الحرارة في البلاد، متوقعة أن تصل درجة الحرارة العظمى غدا إلى 25 درجة مئوية. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T15:23+0000
2022-04-11T15:23+0000
2022-04-11T15:23+0000
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وبحسب بيان الهيئة من المتوقع أن يسود طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لطيفا على السواحل الشمالية حارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب الصعيد.من جانبها قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، ولفتت إلى أن "درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة 28 درجة مئوية".وأشارت إلى أنه "بداية من يوم السبت والأحد القادمين سنشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، ثم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى".
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الأرصاد المصرية تتوقع انخفاض درجات الحرارة
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار انخفاض درجات الحرارة في البلاد، متوقعة أن تصل درجة الحرارة العظمى غدا إلى 25 درجة مئوية.
وبحسب بيان الهيئة من المتوقع أن يسود طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لطيفا على السواحل الشمالية حارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وتوقعت الهيئة أن يكون الطقس باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء ومعتدلا على جنوب الصعيد.
من جانبها قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، ولفتت إلى أن "درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمى على القاهرة 28 درجة مئوية".
وأشارت إلى أنه "بداية من يوم السبت والأحد القادمين سنشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، ثم تعود درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى".