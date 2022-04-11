عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأطباء-في-الحرب-شهدوا-جرائم-إبادة-جماعية-يرتكبها-الجيش-الأوكراني--1061077113.html
الأطباء في الحرب... شهدوا جرائم إبادة جماعية يرتكبها الجيش الأوكراني
الأطباء في الحرب... شهدوا جرائم إبادة جماعية يرتكبها الجيش الأوكراني
يتفانى الأطباء في تقديم العلاج اللازم إلى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس. 11.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-11T13:21+0000
2022-04-11T13:21+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
صور
وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061077138_0:476:2047:1627_1920x0_80_0_0_05432c70149c8f23f3c6470bf66a4a77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/1061077138_0:455:2047:1990_1920x0_80_0_0_312e40ce890e4779541e0aed17ab6aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

الأطباء في الحرب... شهدوا جرائم إبادة جماعية يرتكبها الجيش الأوكراني

13:21 GMT 11.04.2022
تابعنا عبرTelegram
يتفانى الأطباء في تقديم العلاج اللازم إلى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس.
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

ما فتئت مستشفيات دونباس تتعرض لاعتداءات مسلحة وقصف منذ أن بدأت السلطات الأوكرانية حملتها الحربية في المنطقة.

عام 2014. إحدى غرف مستشفى مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الأوكراني.

ما فتئت مستشفيات دونباس تتعرض لاعتداءات مسلحة وقصف منذ أن بدأت السلطات الأوكرانية حملتها الحربية في المنطقة.عام 2014. إحدى غرف مستشفى مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

ما فتئت مستشفيات دونباس تتعرض لاعتداءات مسلحة وقصف منذ أن بدأت السلطات الأوكرانية حملتها الحربية في المنطقة.

عام 2014. إحدى غرف مستشفى مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

معظم الجرحى مواطنون آمنون. عام 2014. أطباء مستشفى غورلوفكا يعالجون مواطنا أصيب بجراح في قصف مدفعي.

معظم الجرحى مواطنون آمنون. عام 2014. أطباء مستشفى غورلوفكا يعالجون مواطنا أصيب بجراح في قصف مدفعي. - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

معظم الجرحى مواطنون آمنون. عام 2014. أطباء مستشفى غورلوفكا يعالجون مواطنا أصيب بجراح في قصف مدفعي.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

أطفال كثيرون سقطوا جرحى في قصف مدفعي من قبل الجيش الأوكراني. عام 2014. صبي في السابعة من عمره في غرفة العناية المركزة بمستشفى غورلوفكا.

أطفال كثيرون سقطوا جرحى في قصف مدفعي من قبل الجيش الأوكراني. عام 2014. صبي في السابعة من عمره في غرفة العناية المركزة بمستشفى غورلوفكا. - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

أطفال كثيرون سقطوا جرحى في قصف مدفعي من قبل الجيش الأوكراني. عام 2014. صبي في السابعة من عمره في غرفة العناية المركزة بمستشفى غورلوفكا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

يخرج الأطباء والممرضات إلى الشوارع أثناء القصف ليعالجوا ضحايا القصف.

عام 2014. طبيب يعالج أحد ضحايا القصف في مدينة لوغانسك.

 يخرج الأطباء والممرضات إلى الشوارع أثناء القصف ليعالجوا ضحايا القصف.عام 2014. طبيب يعالج أحد ضحايا القصف في مدينة لوغانسك. - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور

يخرج الأطباء والممرضات إلى الشوارع أثناء القصف ليعالجوا ضحايا القصف.

عام 2014. طبيب يعالج أحد ضحايا القصف في مدينة لوغانسك.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.

عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى. - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.

عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.

عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى. - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور

لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.

عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.

تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك. - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.

© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصور

تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.

 تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك. - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور

تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.

عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.

عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.

عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور

كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.

عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Andrey Stenin / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. أطباء مستشفى بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك ينتفلون إلى المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء القصف.

عام 2014. أطباء مستشفى بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك ينتفلون إلى المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء القصف. - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. أطباء مستشفى بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك ينتفلون إلى المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء القصف.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. أطباء مستشفى الأمراض النفسية في مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك يُبعدون المرضى عن النوافذ أثناء القصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني.

عام 2014. أطباء مستشفى الأمراض النفسية في مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك يُبعدون المرضى عن النوافذ أثناء القصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. أطباء مستشفى الأمراض النفسية في مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك يُبعدون المرضى عن النوافذ أثناء القصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. إحدى ممرضات مستشفى مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك تزيل مخلفات القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني.

عام 2014. إحدى ممرضات مستشفى مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك تزيل مخلفات القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني. - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور

عام 2014. إحدى ممرضات مستشفى مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك تزيل مخلفات القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني.

© Sputnik . Sergey Filatov / الذهاب إلى بنك الصور

عام 2015. طبيب المستشفى العسكري في مدينة دونيتسك يعرض صورة الشظية التي تم انتشالها من جسم أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الجرحى.

عام 2015. طبيب المستشفى العسكري في مدينة دونيتسك يعرض صورة الشظية التي تم انتشالها من جسم أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الجرحى. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Sergey Filatov
/
الذهاب إلى بنك الصور

عام 2015. طبيب المستشفى العسكري في مدينة دونيتسك يعرض صورة الشظية التي تم انتشالها من جسم أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الجرحى.

© Sputnik . Vera Kostamo

عام 2015. طبيب وطفل يتلقى العلاج في مركز الطب بمدينة غورلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.

عام 2015. طبيب وطفل يتلقى العلاج في مركز الطب بمدينة غورلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Vera Kostamo

عام 2015. طبيب وطفل يتلقى العلاج في مركز الطب بمدينة غورلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.

© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصور

لم يبق جميع الأطباء أحياء. فقد قتل بعضهم في قصف بينما توفي البعض الآخر بسبب توقف القلب في حين أصيب آخرون بالجراح الخطيرة. وجميعهم أبطال، لا شك. فقد بذلوا الأرواح لإنقاذ الآخرين.

عام 2019. الطبيب فيتالي كوتشايف يعرض آثار قصف المستشفى في بلدة ستاروميخايلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.

لم يبق جميع الأطباء أحياء. فقد قتل بعضهم في قصف بينما توفي البعض الآخر بسبب توقف القلب في حين أصيب آخرون بالجراح الخطيرة. وجميعهم أبطال، لا شك. فقد بذلوا الأرواح لإنقاذ الآخرين.عام 2019. الطبيب فيتالي كوتشايف يعرض آثار قصف المستشفى في بلدة ستاروميخايلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك. - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Sergey Averin
/
الذهاب إلى بنك الصور

لم يبق جميع الأطباء أحياء. فقد قتل بعضهم في قصف بينما توفي البعض الآخر بسبب توقف القلب في حين أصيب آخرون بالجراح الخطيرة. وجميعهم أبطال، لا شك. فقد بذلوا الأرواح لإنقاذ الآخرين.

عام 2019. الطبيب فيتالي كوتشايف يعرض آثار قصف المستشفى في بلدة ستاروميخايلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ47 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала