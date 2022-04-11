الأطباء في الحرب... شهدوا جرائم إبادة جماعية يرتكبها الجيش الأوكراني

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كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.

عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.