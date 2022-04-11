الأطباء في الحرب... شهدوا جرائم إبادة جماعية يرتكبها الجيش الأوكراني

ما فتئت مستشفيات دونباس تتعرض لاعتداءات مسلحة وقصف منذ أن بدأت السلطات الأوكرانية حملتها الحربية في المنطقة.
عام 2014. إحدى غرف مستشفى مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الأوكراني.
ما فتئت مستشفيات دونباس تتعرض لاعتداءات مسلحة وقصف منذ أن بدأت السلطات الأوكرانية حملتها الحربية في المنطقة.
عام 2014. إحدى غرف مستشفى مدينة غورلوفكا التي تتعرض لقصف من قبل الجيش الأوكراني.
معظم الجرحى مواطنون آمنون. عام 2014. أطباء مستشفى غورلوفكا يعالجون مواطنا أصيب بجراح في قصف مدفعي.
معظم الجرحى مواطنون آمنون. عام 2014. أطباء مستشفى غورلوفكا يعالجون مواطنا أصيب بجراح في قصف مدفعي.
أطفال كثيرون سقطوا جرحى في قصف مدفعي من قبل الجيش الأوكراني. عام 2014. صبي في السابعة من عمره في غرفة العناية المركزة بمستشفى غورلوفكا.
أطفال كثيرون سقطوا جرحى في قصف مدفعي من قبل الجيش الأوكراني. عام 2014. صبي في السابعة من عمره في غرفة العناية المركزة بمستشفى غورلوفكا.
يخرج الأطباء والممرضات إلى الشوارع أثناء القصف ليعالجوا ضحايا القصف.
عام 2014. طبيب يعالج أحد ضحايا القصف في مدينة لوغانسك.
يخرج الأطباء والممرضات إلى الشوارع أثناء القصف ليعالجوا ضحايا القصف.
عام 2014. طبيب يعالج أحد ضحايا القصف في مدينة لوغانسك.
لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.
عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.
لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.
عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.
لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.
عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.
لم يصل جميع الجرحى من المواطنين الآمنين إلى المستشفى أحياء.
عام 2014. نقل أحد ضحايا قصف مدينة لوغانسك إلى المستشفى.
تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.
تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.
تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.
تحول الكثيرون من الأطباء إلى أطباء عسكريين في مواقع القتال مباشرة. عام 2014. طبيب يساعد جريحا نقل إلى المستشفى من ساحة القتال عند أحد أطراف مدينة سلافيانسك.
كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.
عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.
كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.
عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.
كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.
عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.
كان القتال يدور عند جدران المستشفيات في أحيان كثيرة. ولكن الأطباء لم يتوقفوا عن عملهم.
عام 2014. طبيب المستشفى الذي قصفته مدفعية الجيش الأوكراني ينظر إلى مواقع الجيش الأوكراني قرب بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك.
عام 2014. أطباء مستشفى بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك ينتفلون إلى المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء القصف.
عام 2014. أطباء مستشفى بلدة سيميونوفكا بمقاطعة دونيتسك ينتفلون إلى المخبأ تحت مبنى المستشفى أثناء القصف.
عام 2014. أطباء مستشفى الأمراض النفسية في مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك يُبعدون المرضى عن النوافذ أثناء القصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني.
عام 2014. أطباء مستشفى الأمراض النفسية في مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك يُبعدون المرضى عن النوافذ أثناء القصف من قبل مدفعية الجيش الأوكراني.
عام 2014. إحدى ممرضات مستشفى مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك تزيل مخلفات القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني.
عام 2014. إحدى ممرضات مستشفى مدينة غورلوفكا بمقاطعة دونيتسك تزيل مخلفات القصف المدفعي من قبل الجيش الأوكراني.
عام 2015. طبيب المستشفى العسكري في مدينة دونيتسك يعرض صورة الشظية التي تم انتشالها من جسم أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الجرحى.
عام 2015. طبيب المستشفى العسكري في مدينة دونيتسك يعرض صورة الشظية التي تم انتشالها من جسم أحد عناصر قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الجرحى.
عام 2015. طبيب وطفل يتلقى العلاج في مركز الطب بمدينة غورلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.
عام 2015. طبيب وطفل يتلقى العلاج في مركز الطب بمدينة غورلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.
لم يبق جميع الأطباء أحياء. فقد قتل بعضهم في قصف بينما توفي البعض الآخر بسبب توقف القلب في حين أصيب آخرون بالجراح الخطيرة. وجميعهم أبطال، لا شك. فقد بذلوا الأرواح لإنقاذ الآخرين.
عام 2019. الطبيب فيتالي كوتشايف يعرض آثار قصف المستشفى في بلدة ستاروميخايلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.
لم يبق جميع الأطباء أحياء. فقد قتل بعضهم في قصف بينما توفي البعض الآخر بسبب توقف القلب في حين أصيب آخرون بالجراح الخطيرة. وجميعهم أبطال، لا شك. فقد بذلوا الأرواح لإنقاذ الآخرين.
عام 2019. الطبيب فيتالي كوتشايف يعرض آثار قصف المستشفى في بلدة ستاروميخايلوفكا التابعة لمقاطعة دونيتسك.